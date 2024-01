La presenza del Gruppo Magris in Valle d’Aosta si rafforza sempre più

Il Gruppo Magris rafforza ancora di più la sua presenza in Valle d’Aosta con l’apertura di una nuova filiale con un ufficio commerciale, un magazzino ed uno shop professionale in Località Croix-Noire 45/A a Saint-Christophe.

L’azienda leader nella fornitura di beni e attrezzature per la pulizia, l’igiene e la sanificazione professionale e di prodotti per la ristorazione e le strutture alberghiere, da quasi 50 anni è presente in tutta Italia, affermandosi sempre più come punto di riferimento per il mondo delle pulizie professionali e la fornitura di diversi prodotti e servizi.

Macchine e attrezzature all’avanguardia e delle migliori marche vanno di pari passo con detergenti e prodotti per le pulizie, così come la fornitura di linee cortesia, prodotti monouso o in carta per potervi offrire il meglio sul mercato in ogni settore: dalla sanità ai trasporti, dagli impianti sportivi alla ristorazione, dai centri benessere alle imprese di servizi, dalle catene alberghiere all’industria alimentare e pesante, Magris è vicino e attento alle esigenze di un grande numero di professionisti.

I servizi del Gruppo Magris non si fermano qui: grazie alle competenze acquisite nel corso degli anni, l’azienda mette a disposizione le sue capacità e il suo impegno per ascoltare i bisogni del cliente e poter trovare la soluzione ideale, e per fornire assistenza tecnica, consulenza e formazione. Le tante certificazioni ottenute sono sinonimo di qualità, sicurezza ed attenzione all’ambiente.

Professionalità e valori ancora più vicini ai valdostani, che ora potranno trovare il Gruppo Magris a due passi da casa.

Per informazioni

Gruppo Magris

Località Croix-Noire 45/A, Saint-Christophe (AO)

Telefono: 0165 775121

Visita il sito internet