L’abito giusto, al momento giusto, per l’occasione giusta. Da I Tre Commessi c’è aria di primavera

Si sente “aria di primavera” da I Tre Commessi, grazie alla nuova collezione uomo primavera-estate. Per capirlo, basta dare un’occhiata alle grandi vetrine del negozio di abbigliamento di via Chambéry, ad Aosta, per apprezzarne i colori, i dettagli e le fogge.

I Tre Commessi

I Tre Commessi è ormai una realtà di riferimento quando si parla di eleganza e buon gusto nell’abbigliamento per uomo. Nato oltre 60 anni fa come piccolo negozio di tessuti, oggi la tradizione di famiglia continua grazie a Paolo e Matteo Marjolet, padre e figlio, che portano avanti un’azienda che ha fatto della competenza e della gentilezza un atout in più, che si somma alla qualità dei capi proposti. Tutto il personale è a disposizione per consigliare il cliente sul capo più adatto alla sua personalità e per ogni occasione. Molto apprezzato per i vestiti eleganti e di classe, da matrimonio e più in generale da cerimonia, I Tre Commessi è anche un punto di riferimento per l’uomo che ama vestire casual con un tocco di originalità. Da I Tre Commessi, inoltre, si può trovare l’abbigliamento per uomo di qualità, unito a prezzi molto vantaggiosi.

Gli abiti da cerimonia

“Gli abiti da cerimonia non sono solo quelli per lo sposo, che da noi per il suo giorno più bello può trovare un’ampia scelta di abiti e può anche personalizzarli scegliendo e combinando gli accessori da sposo come gemelli, punti luce, fazzoletti, bottoni personalizzabili e tanto altro” spiega Matteo.

“Ma da noi – aggiunge – possono trovare il loro capo anche gli invitati al matrimonio, il testimone o anche i giovani cresimandi o i laureandi. Abbiamo davvero un’ampia scelta non solo nei modelli ma anche nei colori, nella nuova collezione la fanno da padrone i colori pastello, dal neutro beige ai più sgargianti viola o rosa, un colore quest’ultimo che sta piacendo molto”.

L’abito perfetto per ogni occasione può essere scelto tra quelli dell’ampio campionario della boutique di via Chambéry, dove si trovano firme importanti dell’abbigliamento da uomo come Carlo Pignatelli o Enzo Romano, oppure optare per un capo su misura. “Spesso i clienti ci richiedono abiti che possano essere messi ancora e non riposti nell’armadio e dimenticati” spiega ancora Matteo. “Le nostre proposte hanno linee che permettono di essere eleganti nel giorno della festa, ma anche di poter utilizzare l’abito nella sua completezza o spezzato per altre occasioni anche non formali, mantenendo un fascino senza tempo”.

Abbigliamento casual e accessori

I Tre Commessi hanno anche un’ampia scelta di abbigliamento casual, più giovanile, per chi ama vestire tutti i giorni in modo comodo ma originale come con i capi Distretto12. In negozio si possono trovare camicie, giubbotti, giacche, maglieria, jeans per tutti i gusti e le comodissime polo no stiro pratiche e colorate. Completano poi il look uomo, sia esso elegante o casual, bretelle, calze, cinture, cravattini, scarpe da quelle più classiche a quelle meno formali anche dai colori vivaci.

Le taglie

Da I Tre commessi tutti possono trovare il loro abito, le taglie partono infatti dalla 42 extra slim adatta anche ai ragazzi di 12- 13 anni, regular fit o slim, adatte ai fisici più longilinei, fino ad arrivare alla taglia 72 per le taglie forti per le quali c’è un intero reparto dedicato, dove trovare marche di grande qualità come la Digel, che va dall’abbigliamento per tutti i giorni all’abito elegante. Non solo, I Tre Commessi offre anche una vasta gamma di servizi di sartoria, come la personalizzazione di abiti e la possibilità di effettuare riparazioni su capi rovinati o che necessitano di modifiche.

Venite a scoprire la nuova collezione, venite a trovarci in negozio.

Per informazioni

I Tre Commessi

Via Chambéry, 61

11100 Aosta

Tel: +39 348 7674210 – +39 340 3876809

Mail: 3commessi@libero.it

Orari d’apertura

Lunedì 15.30 – 19.30

Dal martedì al sabato mattina 9 – 12.30

Pomeriggio 15.30 – 19.30

Domenica Chiuso