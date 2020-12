“Lockdown” senza pensieri grazie a Multimedia Service e i-ReStore: computer, accessori e adattatori per tutti

Aosta - Il negozio in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Aosta, può fornire tutto ciò che occorre affinché lo smart working, o la didattica a distanza, siano esperienze tecnicamente non problematiche, a partire da una vasta gamma di computer ricondizionati.

Lo abbiamo già visto nel “lockdown” primaverile, le restrizioni Covid-19, basate come sono sull’implementazione del lavoro e dell’attività scolastica da casa, richiedono di arrivare puntuali, ogni giorno, all’appuntamento con l’informatica. Il computer deve essere funzionante e performante e gli accessori devono esserci tutti. Per chi avesse perso terreno, non c’è da drammatizzare. I negozi di attrezzature informatiche, ai sensi dei Dpcm sul rischio di contagio, possono restare aperti e in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Aosta, c’è Multimedia Service, lo shop che aderisce al franchising i-Restore.

La didattica a distanza con il cellulare è una strada in salita? Lo smart working va stretto al tablet? Nessun problema, da Multimedia Service è disponibile una vasta gamma di computer ricondizionati, quindi in condizioni garantite ed a prezzo allettante, che attraversa sia il mondo Windows, sia quello Apple. E’ solo questione di budget e di capire le esigenze da soddisfare: i consigli della titolare e del suo collaboratore ti aiuteranno ad individuare il modello che fa per te. Ovviamente, nel rispetto della filosofia del negozio sin da quando ha aperto, all’acquisto segue l’assistenza, che non si limita al funzionamento della macchina, ma anche alla predisposizione di tutti i software e al resto della vostra esperienza di utilizzo.

E se il computer, o un device, adeguato lo avete, ma vi manca un qualsiasi accessorio legato all’utilizzo online, come una webcam, o un mouse, Multimedia Service è sempre l’indirizzo giusto. Lo stesso vale se aveste bisogno di adattatori per uscire dal labirinto della cavetteria, che nel giro di più anni ha visto cambiare una svariata serie di porte e spinotti. Soluzioni, magari, per continuare a usare, sul vostro computer nuovo, una cam in archivio da tempo, o per altre esigenze di connessione audio o video. E se non fosse disponibile in casa, sappiate che il negozio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto può ordinare da una serie di fornitori a stretto giro e informarvi dell’arrivo del vostro articolo.

Insomma, una filosofia di attenzione al cliente, che si riverbera in tutti gli altri campi di attività, come la vendita di una ampia serie di iPhone e iPad ricondizionati, oltre a tablet, smartphone e stampanti nuovi. Senza dimenticare altri servizi, come la riparazione dei telefoni (che essendo in questo periodo maggiormente sollecitati possono dare qualche problema più del solito), o il recupero password. Se il “lockdown” è fonte di disagi, a causa dell’incremento quotidiano dell’interazione con le tecnologie, Multimedia Service i-Restore è pronta a toglierti ogni pensiero digitale.



Per informazioni:

Multimedia Service

i-ReStore Aosta

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5

Aosta

Tel. 0165 040194, anche Whatsapp

E-mail

Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Sabato dalle 9 alle 12.30.

Visita il profilo Facebook