“Lumières de Noël”, dall’8 dicembre il Forte di Bard si illumina con la magia del video mapping

La grande novità delle festività natalizie al Forte di Bard si chiama Lumières de Noël au Fort de Bard – Luci di Natale al Forte di Bard, lo spettacolo immersivo, a 360°, che regalerà emozioni fatte di suoni e luci. Il tema delle proiezioni sarà Naturae Maiestas, con la Piazza d’Armi della fortezza a calarsi in un’atmosfera scintillante e surreale per celebrare la montagna e gli animali che la popolano. Una montagna reinterpretata in chiave fantastica ed onirica grazie alla magia degli effetti speciali del video mapping che verranno proiettati sulle facciate della piazza.

Per un mese, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, sarà possibile assistere ogni sera, ogni mezz’ora, a diversi spettacoli, ad eccezione del 12, 19, 24 e 25 dicembre. Gli spettacoli, della durata di dieci minuti, sono inclusi nel biglietto di ingresso al Forte che comprende anche uno spazio espositivo a scelta, tra mostre e musei senza necessità di prenotazione.

“Con l’allestimento di questo spettacolo di video mapping intendiamo testare una nuova modalità di intrattenimento rivolta ai visitatori e offrire un prodotto turistico inedito per la realtà valdostana – spiega la presidente dell’Associazione Forte di Bard, Ornella Badery –. Le finalità sono molteplici: valorizzare il fascino della monumentale Piazza d’Armi, creare un ulteriore volàno di interesse sul Forte che offra un elemento di attrattività per l’intero territorio della Bassa Valle d’Aosta e le attività economiche. E ancora, testare un’apertura serale prolungata della fortezza sino alle ore 20 nel periodo delle feste, per creare una valida proposta di intrattenimento après-ski”.

Nel corso delle feste, il Forte di Bard proporrà anche un ricco calendario di appuntamenti per tutta la famiglia con spettacoli, animazioni per bambini e concerti. L’accesso agli eventi è incluso nel biglietto di ingresso al Forte di Bard. Solamente il concerto del 29 dicembre prevede la prenotazione obbligatoria. L’accesso è gratuito per la fascia 0-25 anni, per i possessori dell’Abbonamento Musei e della Membership Card del Forte di Bard.

Gli eventi delle festività al Forte di Bard

Giovedì 8 dicembre 2022

Dalle 14 alle 17

Che Forte l’albero

Decoriamo insieme l’albero di Natale del Forte di Bard

Martedì 27 dicembre



Ore 15.30 – Cappella del Forte

La Pozione magica di Natale

Spettacolo magico per bambini e famiglie, a cura di Magic Bunny Show

Giovedì 29 dicembre

Ore 16 – Cappella del Forte

concerto Breathe the Music, con The White Gospel Group

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0125 833811 o scrivendo a prenotazioni@fortedibard.it

Lunedì 2 gennaio 2023

Dalle ore 10 alle 17

Cracking Bard

Attività didattica che tra enigmi e indovinelli condurrà alla scoperta dei colorati animali che popolano la fortezza del progetto Regen’Art promosso in collaborazione con Cogne Acciai Speciali

Mercoledì 4 gennaio

Ore 14, 15 e 16

Il segreto dei Folletti

Due strambi folletti scienziati nella più improbabile delle missioni: svelare i segreti di Babbo Natale e della Befana. Una spassosa ricerca tra scienza e magia con neve e scope volanti, pozioni e pentoloni fumanti, stretti camini e bolle giganti.

Venerdì 6 gennaio

Dalle 14 alle 17 – Sala Corpo di Guardia

La calza della Befana

Disegna, colora e ritaglia la tua calza della Befana. Laboratorio creativo per tutte le età

Orari spettacoli Lumières de Noël au Fort

Giorni feriali:

Ore 17 – 17.30

Sabato, domenica, festivi:

Ore 17-17.30-18-18.30

Dal 26 dicembre all’8 gennaio:

Ore 17-17.30-18-18.30-19-19.30

fanno eccezione:

giovedì 29 dicembre: ore 18-18.30-19-19.30

sabato 31 dicembre: ore 17-17.30-18-18.30

Orari festività natalizie

Dal 26 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 il Forte di Bard sarà aperto tutti i giorni, lunedì compresi, con orario prolungato sino alle ore 20 (fa eccezione il 31 dicembre, apertura dalle 10 alle 19). Il 1° gennaio l’apertura si terrà dalle 14 alle 20. Chiuso il 24 e 25 dicembre.

Il prolungamento dell’orario serale – dalle 18 alle 20 nei giorni feriali e dalle 19 alle 20 al sabato, la domenica e durante i festivi –, riguarderà unicamente la mostra Il Déco in Italia, l’eleganza della modernità. Saranno aperti sino alle 20 anche il Bookshop e la Caffetteria di Gola.