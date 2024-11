Domenica 1° dicembre, il Natale di Châtillon si veste a festa con il tradizionale Petit Marché du Bourg, un evento che trasforma le vie del centro in un suggestivo villaggio natalizio. Quest’anno oltre 100 espositori, tra artigiani e commercianti, animeranno Via Chanoux e Via Tollen, proponendo prodotti unici e decorazioni perfette per la stagione delle feste. Si potranno gustare prodotti locali, scoprire oggetti singolari e artigianali, sono previste attività per bambini e tanta musica.

Il mercatino inizierà alle 10. A partire dalle 11.30, il Corpo Musicale di Châtillon sfilerà lungo le vie in onore di Santa Cecilia, patrona della musica, riempiendo il borgo di note e atmosfera natalizia. Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, il Mazi Ensemble intonerà brani classici e natalizi per arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Non mancheranno gli eventi dedicati ai bambini, a partire dalla magica Piazza Lexert che, dalle 14.00 alle 18.00, si trasformerà nel classico villaggio di Natale. Insieme ai suoi elfi, Babbo Natale sarà pronto a ricevere le letterine dei piccoli visitatori, ma non mancheranno anche momenti di divertimento con truccabimbi e sculture di palloncini. Infine, i bambini potranno partecipare anche ad alcuni laboratori creativi dedicati alla realizzazione di addobbi natalizi. Sono previsti tre appuntamenti, alle 10.30, 14.00 e 16.00, organizzati nella Sala Don Paolo Chasseur. Per partecipare è necessaria la prenotazione effettuabile sul sito.

Per tutto il giorno, i visitatori potranno gustare delizie locali nelle aree dedicate allo street food e rilassarsi in zone attrezzate con tavoli, ideali per condividere un momento di convivialità. Il Mercatino di Natale a Châtillon è l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera delle feste, scoprire creazioni artigianali uniche e vivere una giornata all’insegna della tradizione e della magia natalizia.