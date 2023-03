Medical Lab cresce: ancora più servizi, in una struttura più grande

Il centro medico Medical Lab inaugura l’ampliamento della sua struttura e l’inserimento di nuovi servizi alla sua offerta.

Medical Lab è un gruppo affermato di centri medici che opera da anni nell’ambito della medicina specialistica, della medicina dello sport e della fisioterapia ed è già il riferimento medico delle maggiori realtà dell’eccellenza sportiva in Piemonte.

L’obiettivo dell’ampliamento è erogare un servizio ancora più completo e di qualità per i suoi pazienti. L’ampliamento include anche l’ingrandimento della sala riabilitativa e nuovi studi medici per poter accogliere ogni necessità e ridurre ulteriormente i tempi di attesa. Il centro rinnovato è progettato per garantire il massimo confort e funzionalità così che le persone possano sentirsi a proprio agio durante il recupero ed è attrezzato con strumentazioni di ultima generazione per soddisfare ogni esigenza terapeutica.

La grande novità è la medicina dello sport: Medical Lab offre la possibilità di monitorare lo stato di salute e di verificare l’idoneità sportiva con uno staff di medici dello sport che vantano esperienze professionali in ambito sportivo ai massimi livelli, avendo fatto parte dello staff medico di Juventus FC o avendo partecipato a competizioni del calibro del Giro d’Italia. Inoltre, la costante presenza dello staff medico dedicato garantisce tempi di attesa ridotti al minimo.

Per Medical Lab il paziente è il centro del progetto riabilitativo e medici e fisioterapisti lavorano in sinergia per il successo terapeutico. Il coordinatore di Medical Lab Aosta, Paolo Restagno spiega: “Siamo entusiasti di inaugurare la nuova struttura e i nuovi servizi e siamo convinti che ciò rappresenti un importante passo avanti nella nostra missione di fornire un servizio completo e di alta qualità ai nostri pazienti. Siamo fiduciosi e orgogliosi di poter contribuire a migliorare il servizio sanitario privato per la Valle d’Aosta con il nostro impegno.”

