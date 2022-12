“Mi Ri Vesto” usato di qualità per tutti i gusti

Svuotare l’armadio non è mai facile, un po’ perché è difficile decidere da quali abiti separarsi, un po’ perché a nessuno piace buttare via oggetti ancora utili e ben tenuti. Mi Ri Vesto è un’ottima soluzione a questo problema e una grande occasione per tutti gli appassionati di moda e di vintage. Il negozio, che si trova in Corso Battaglione 25, offre un servizio di valutazione per tutti gli abiti, accessori e giacche che non si indossano più, ma che hanno ancora una vita davanti.

Mary, la proprietaria, seleziona ogni capo e accessorio con cura e attenzione per fornire al proprietario la giusta valutazione e stabilire insieme un prezzo. Una volta stabilito in valore del capo, di cui il precedente proprietario riceverà una commissione del 50% alla vendita, Mary espone l’abito nel suo negozio che ospita una selezione curata nei minimi dettagli e composta esclusivamente da vestiti in perfette condizioni.

In questo modo Mi Ri Vesto offre una gamma sempre nuova di abiti, con un ricambio settimanale di merce esposta proprio grazie alla convenienza dei capi esposti che non stentano a trovare una nuova casa nel giro di pochi giorni. La selezione, oltre a seguire il principio della qualità e della buona conservazione, è anche molto varia e per tutti i gusti. Dal vero e proprio vintage uscito direttamente dagli armadi delle signore dallo stile “classico” ed elegante, all’abbigliamento da ufficio, agli abiti in paillette da discoteca donati da ragazze più giovani.

Ma non solo vestiti: da Mi Ri Vesto si possono trovare tante giacche, cappotti e simili, da quelli delle grandi marche, a capi più a buon mercato. Sono tantissimi anche gli accessori dalle cinture alle borse alle scarpe, spesso quasi nuovi e consegnati con ancora l’etichetta dell’acquisto. Una soluzione che unisce lo stile al risparmio e alla sostenibilità. Comprare di seconda mano, infatti, è la scelta migliore per l’ambiente, perché riutilizza oggetti già esistenti tenendoli fuori dalle discariche e minimizza gli sprechi di materie prime, risorse ed energie.

Mi Ri Vesto è sempre a disposizione sia per la vendita che per l’acquisto, con soluzioni e idee per ogni esigenza. Se questo Natale vuoi fare dei regali sostenibili e responsabili, oppure se stai cercando di risparmiare ma senza trascurare la qualità, questo negozio è il posto giusto. Mary sarà felice di impacchettare con carta e materiale riciclato i tuoi regali, oppure di preparare un buono già imbustato e pronto ad essere lasciato sotto l’albero spiccando tra i fiocchi e le decorazioni.

Vieni a scoprire il nuovo negozio e la sua selezione unica di abiti usati. Dal lunedì (15.30-19) al venerdì (9-13/15-19) e sotto le feste anche sabato e domenica. Ogni settimana puoi trovare nuovi capi a disposizione e un aggiornamento sugli ultimi arrivi sulle pagine Facebook e Instagram del negozio.