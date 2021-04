Minimarket Parini A&O, la convenienza e qualità del supermercato a due passi da casa

Aosta - Il negozio di fronte all’Ospedale Parini ha rinnovato i locali e vi aspetta (con un simpatico omaggio) per l'inaugurazione di giovedì 6 maggio per offrire ancora più accoglienza ai suoi clienti, mentre la cortesia e la disponibilità rimangono quelli di sempre.

Per la nostra spesa settimanale siamo soliti andare al supermercato, dove dobbiamo aggirarci tra gli scaffali alla ricerca dell’offerta più conveniente, spesso perdendo di vista le cose essenziali che dobbiamo acquistare, e dove siamo quasi sempre obbligati a spostarci da casa in auto. Viceversa, la spesa di tutti i giorni nel negozietto sotto casa ha sovente l’inconveniente di farci trovare pochi prodotti ed a prezzi più alti di quelli del supermercato. Ora la via di mezzo perfetta c’è, ed è il Minimarket Parini A&O, dove possiamo trovare prodotti di qualità e freschi a prezzi convenienti a due passi da casa.

Il negozio di fronte all’Ospedale Parini ha rinnovato i locali e vi aspetta (con un simpatico omaggio) per l’inaugurazione di giovedì 6 maggio per offrire ancora più accoglienza ai suoi clienti, mentre la cortesia e la disponibilità rimangono quelli di sempre. Al Minimarket Parini A&O i prodotti delle migliori marche sono affiancati da prodotti freschi e tipici, dando al cliente la più grande e migliore varietà che possa cercare.

Il pane fresco di giornata – delizioso è quello ai cinque cereali, così come quello tipo casereccio – accompagnerà al meglio gli affettati ed i latticini freschi, tra cui possiamo trovare i prodotti locali come la fontina, la toma, la mocetta o i salumi, ma anche le bottiglie delle migliori cantine valdostane. Per un primo coi fiocchi, potrete scegliere tra diversi tipi di pasta fresca fatta a mano.

Fornitissimi sono anche gli scaffali degli altri generi alimentari, così come i surgelati ed i gelati confezionati. Il tutto con la qualità e la convenienza di un supermercato e la comodità e accoglienza del negozietto sotto casa.

Informazioni

Minimarket Parini A&O

Viale Ginevra 14, Aosta

Telefono: 334 9905272

Orari di apertura: da lunedì a venerdì orario continuato dalle 7.00 alle 19.30; sabato 7.00-13.00 e 15.30-19.30. Chiuso domenica