Montura Store Alpstation compie 10 anni. Sabato e domenica una festa con tante sorprese

Saint-Christophe - Sabato 14 dicembre nel pomeriggio sarà presente, inoltre, lo skyrunner valdostano di fama internazionale, nonché ambasciatore del marchio Montura, Bruno Brunod, a dispensare consigli sulla corsa in montagna per tutti gli appassionati della disciplina.

Erano i locali di un marchio storico dei monti valdostani: i liquori, gli elisir e il mitico Génépy Ottoz. Dal dicembre 2009 ospitano il Montura Store di Aosta, “capoluogo” delle Alpi occidentali italiane: un passaggio di consegne quasi simbolico, tra due marchi che in modo diverso esprimono l’essenza della vita in alta quota Da vivere fino in fondo, a cominciare da qui: il negozio propone abbigliamento Montura adulto per tutte le attività outdoor in montagna e non solo (lifestyle, trekking, freeride, sci alpinismo, alpinismo, bike, running, vela ed arrampicata). E’ inoltre disponibile una vasta selezione delle migliori marche per l’attrezzatura da alpinismo, arrampicata, sci alpinismo e tutto il necessario per poter passare le tue notti all’aria aperta.

Dispone inoltre di un laboratorio per la manutenzione di sci e scarponi e di un noleggio di attrezzature per lo sci alpinismo (sci, attacchi, bastoncini, scarponi, pala, Artva, sonda), per le passeggiate con le ciaspole e per l’arrampicata ed ora anche picche e ramponi per cascate di ghiaccio e scarponi per trekking e ghiacciaio.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre sarà l’occasione per festeggiare insieme a tutti i clienti, che hanno senza dubbio contribuito al successo del punto vendita. Dieci anni esatti di attività sul territorio, quindi l’invito a partecipare è esteso a tutti gli appassionati di montagna, di sport e non solo, insieme con lo staff del Montura Store che ha preparato alcune sorprese per l’occasione.

Per ulteriori informazioni:

Alpstation Aosta

località Grand Chemin, 106

Saint-Christophe (AO)

tel. 0165 267898

E-mail: aosta@alpstation.it

www.montura.it