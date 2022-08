Musica, cibo e giochi: torna l’Aymavilles Summer Fest

Tre giorni a base di musica, cibo e giochi per bambini: a tre anni dalla prima edizione, torna l’Aymavilles Summer Fest, in programma dal 26 al 28 agosto all’area sportiva del paese.

Una grande festa che vuole offrire svago e socialità a residenti e turisti, che potranno girare tra i vari stand, gustando uno street food letteralmente mondiale, con piatti e prodotti valdostani (come non provare gli hamburger e le salsicce di carne valdostana proposti dalla Pro Loco di Aymavilles, o le birre artigianali della nostra regione?), ma anche provenienti dalle altre regioni d’Italia – dall’Emilia Romagna alla Puglia – e da tutto il mondo, con l’asado argentino, il cibo messicano e molto altro.

Si parte venerdì 26 agosto dalle 18 alle 24, con l’apertura degli stand dello street food e dell’area giochi per bambini ed il DJ set. Sabato e domenica tutti attivi già dalle 11, mentre alle 20.30 ci saranno due concerti: sabato con l’Acoustic Duo “19 o’clock”, composto da Antonella Berlier e Jean-Paul Agnesod che proporranno musica dal rock al blues ed altri generi, mentre domenica sarà la volta dei Moonrise.

L’evento, a cura di “Aosta E20”, voluto dal Comune di Aymavilles e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, avrà una forte impronta green: accanto alle numerose isole ecologiche posizionate per l’occasione in tutta l’area, sarà infatti presente un punto informativo della Enval (società che si occupa della Gestione del Servizio di Recupero e Smaltimento di rifiuti urbani della Regione), per informare e sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti.

Attenzione anche alla mobilità sostenibile: i parcheggi sono infatti disponibili presso l’area sportiva, ma tutti sono invitati a lasciare la propria auto negli altri parcheggi comunali e a raggiungere l’area sportiva a piedi (ad esempio dal parcheggio in zona “laghetto” con la comoda passeggiata a piedi lungodora, oppure dai parcheggi del centro con breve passeggiata nelle vie del paese). Disponibili anche rastrelliere per bici per chi volesse raggiungere l’Aymavilles Summer Fest pedalando.

Informazioni:

Comune di Aymavilles

Telefono: 0165 922816

Email: info@comune.aymavilles.ao.it

Visita il sito internet

Segui la pagina Facebook

Segui il profilo Instagram