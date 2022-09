Ottobre al Forte di Bard si colora con il Marché au Fort e la ForTen

Un ottobre all’insegna del buon cibo e tutta la qualità dei prodotti tipici valdostani, ma non solo. C’è spazio, infatti, anche per le emozioni della corsa e del grande sport, il tutto al cospetto di “Sua Maestà” il Forte di Bard.

Torna l’appuntamento con il Marché au Fort, l’evento che ogni anno promuove e valorizza le produzioni agricole del territorio valdostano. L’appuntamento è per sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 9 alle 18.30, nel Borgo medievale di Bard, ricalcando la formula dell’edizione dello scorso anno, su due giornate.

I produttori saranno suddivisi in tre aree mercatali nel borgo. La più grande mostra-mercato dedicata all’enogastronomia e alla vendita di prodotti tipici della Valle d’Aosta consentirà ai visitatori di conoscere ed assaporare i fiori all’occhiello della tavola valdostana. Una settantina, in totale, le aziende partecipanti all’evento, che metteranno in mostra e presenteranno le produzioni di punta delle preziose filiere agroalimentari della regione: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti sotto regimi di qualità DOP, DOC, IG, prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), prodotti trasformati e biologici.

I visitatori, inoltre, completando l’apposita Tessera Punti della Chambre Valdôtaine, in distribuzione presso gli espositori aderenti all’iniziativa, potranno usufruire di un Buono Prodotti del valore di 10 euro ogni 50 euro di spesa effettuata al Marché.

L’evento è promosso dall’Assessorato all’Agricoltura Regione autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Bard, la Chambre Valdôtaine ed il Forte di Bard.

Il programma

Sabato 8 ottobre

ore 9 – Piazza Cavour, apertura ufficiale e saluto delle autorità

Nel corso della giornata – esibizioni gruppi musicali ed escursioni guidate

ore 18.30 – chiusura del mercato

ore 20 – Cena del Marché, Ristorante La Polveriera, Forte di Bard

Domenica 9 ottobre

ore 9 – apertura del mercato

Nel corso della giornata – esibizioni gruppi musicali ed escursioni guidate

ore 18.30 – chiusura del mercato

La cena del Marché

Il Forte di Bard organizza e ospita negli spazi del ristorante La Polveriera, una cena con piatti tipici del territorio sabato 8 ottobre, alle ore 20.00. I piatti saranno abbinati ai vini dell’azienda agricola Pianta Grossa di Donnas; il titolare Luciano Zoppo Ronzero presenterà gli abbinamenti nel corso della serata. Il costo della cena è di 60,00 euro. Per prenotare: prenotazioni@fortedibard.it o chiamare il numero 0125 833811.

Domenica 16 ottobre si corre la ForTen, la gara podistica di 10 km del Forte di Bard

Domenica 16 ottobre torna invece l’appuntamento con ForTen, la gara di running organizzata dall’Associazione Forte di Bard e inclusa nel campionato podistico valdostano Avmap. La competizione è promossa in collaborazione con i Comuni di Hône e di Bard, l’Associazione Sportiva Monterosa e la Fidal. La gara competitiva sarà affiancata da una Camminata a passo libero lungo lo stesso percorso aperta a tutti.

Il programma prevede alle 8 l’apertura iscrizioni e la consegna pacchi gara al Forte (all’interno dell’Opera Carlo Alberto) e, alle 10, la partenza da Piazza Cavour, nel Borgo di Bard. L’itinerario proseguirà poi lungo un suggestivo percorso di dieci chilometri nei comuni di Bard e di Hône con arrivo alla sommità del Forte e giro d’onore nella Piazza d’Armi. Alle 12 sono invece previste le premiazioni.

La adesioni online sono aperte, maggiori informazioni sono disponibili su irunning.it e fortedibard.it.