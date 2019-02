Pneumatici sotto pressione, quali problemi possono portare?

Uno degli aspetti fondamentali per la nostra sicurezza quando si viaggia in auto è quello della pressione degli pneumatici. Infatti nel caso in cui non siano gonfiati alla giusta pressione si possono avere dei problemi.

Sul sito di Oponeo sono disponibili vari tipi di pneumatici sia per quanto riguarda le misure che per quanto riguarda le marche in vendita, dall’italiana Pirelli alle straniere come Bridgestone, Michelin, Goodyear e Dunlop. Con pochi semplicissimi passi, sul sito è possibile selezionare gli pneumatici giusti per la propria autovettura in molti casi a prezzi scontati.

Per quanto riguarda la pressione degli pneumatici, si deve cercare di mantenere sempre quella giusta. La prima cosa da fare è un controllo di routine, indicativamente una volta al mese, tenendo presente che le misure di pressione debbono essere eseguite con gli pneumatici freddi, in quanto la temperatura alta degli stessi può causare delle differenze di pressione. Inoltre è bene effettuare un controllo della pressione anche quando si deve effettuare un viaggio piuttosto lungo, nel corso del quale si deve viaggiare su strade diverse e con diverse situazioni ambientali. Lo stesso controllo deve essere effettuato anche al termine del viaggio di ritorno.

Marciando con pneumatici sgonfi si può incorrere in vari effetti negativi, che vanno dal pericolo di esplosione alla maggiore difficoltà nel movimento dello sterzo, prolungamento dello spazio di frenata necessario per arrestare la vettura, specialmente quando la strada è bagnata, usura dei bordi e del battistrada, usura del cerchione, difficoltà nelle manovre di parcheggio e resistenza minima in caso di eventuale acquaplaning.

Naturalmente ogni pneumatico ha la sua giusta pressione di gonfiaggio e in molti casi è diversa tra quelli dell’asse anteriore e dell’asse posteriore della vettura. Sul sito Oponeo.it è disponibile anche una tabella che aiuta gli automobilisti a scegliere la giusta pressione.

Gli pneumatici con una pressione di gonfiaggio inferiore a quella richiesta non comportano solo rischi per la guida ma anche dei problemi relativi ai maggiori costi. Infatti quando un pneumatico è sgonfio il suo consumo non è uniforme e nello stesso tempo più veloce. Questo comporta la necessità di una sostituzione in tempi più corti di quanto previsto e di conseguenza un maggiore costo. Nello stesso tempo, quando la nostra autovettura circola con gli pneumatici sgonfi aumenta il consumo di carburante; uno studio effettuato su una serie di autovetture e con chilometraggi annui diversi ha calcolato un consumo medio maggiore del 3% di carburante guidando con gomme sgonfie.

Una delle cose a cui bisogna fare maggiore attenzione per quanto riguarda la pressione degli pneumatici è anche la loro uniformità, almeno per quanto riguarda la coppia sullo stesso asse. Guidare con pneumatici con una pressione diversa l’uno dall’altro è infatti causa di problemi di guida e anche di un consumo diverso che porta ad aggravi di costi.

Per questo quando si effettua la sostituzione degli pneumatici si deve cercare di sostituirli a coppie ed in caso di sostituzione di un solo pneumatico per scoppio o deterioramento, si deve cercare di montare un pneumatico con usura assimilabile a quella dell’altro sullo stesso asse. In definitiva il controllo degli pneumatici consente di avere maggiore sicurezza nella guida dell’autovettura e di conseguenza minori problemi e minori spese, ma soprattutto garantire sia il guidatore che i passeggeri trasportati.