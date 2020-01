Qualcosa bolle in ciotola da “Animal House” a Verrès: il negozio si sposta

Verrès - Sabato 25 gennaio verrà inaugurata la nuova sede dell’oasi dove trovare tutto per gli animali domestici, in via Duca d’Aosta 59. Locali più spaziosi e ancora più comodi da raggiungere. E, all’orizzonte, altre novità.

Qualcosa bolle in ciotola da “Animal House”, l’oasi dove trovare tutto per gli animali domestici a Verrès. Ed è che il negozio ha trovato una cuccia più spaziosa. Sabato 25 gennaio verrà infatti inaugurata la nuova sede, in via Duca d’Aosta 59. Non è molto lontana da dove l’attività sorgeva sino ad oggi, ma essendo fuori dal centro del paese, permette di essere raggiunta più comodamente.

Inoltre, la maggiore ampiezza dei nuovi locali – organizzati su due piani – permetterà una diversificazione della proposta, per servire ancora meglio la clientela. Al piano d’ingresso, tutti gli alimenti per cani, gatti ed altri animali d’affezione (pesci, tartarughe, roditori e uccelli), con un incremento delle marche trattate (su alcune delle quali si può fruire di interessanti sconti, al momento), mentre sopra tutta l’oggettistica.

Ed è in questo campo che si percepirà ancora di più la nuova veste di “Animal House”: uno spazio dedicato a guinzagli, complementi d’abbigliamento e giocattoli, tutti esposti assieme, tutti da vedere, confrontare e provare. Per capire meglio qual è più idoneo e gradito al proprio amico a quattro zampe, per farlo felice e contribuire alle sue ore liete.

Proprio questa parte del negozio accoglierà poi l’innovazione prevista dalla primavera/estate, quando sarà possibile trovare, oltre a tutto ciò che serve ad ospitarli in casa ed accudirli, anche criceti, pesciolini ed altre specie vive. Un completamento dell’offerta, specie nel campo dell’acquariofilia, mirato a rendere il negozio di Verrès il principale interlocutore per chi cerca, o ha già, un animale da affezione.

Tutto ciò, senza dimenticare le promozioni già esistenti per i clienti storici: con la “Fidelity card”, ogni 10 euro di spesa si riceve un timbro e, a tessera terminata, scattano 5 euro di sconto, che diventano 12 con due tessere ultimate, o 20 con tre. Insomma, anche nella sede nuova “Animal House” resta il luogo delle attenzioni speciali: per Fido, un micio, un criceto, ma anche per la clientela.

Per informazioni:

Animal House

Via Duca d’Aosta, 59

Verrès

Aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30.

Tel. 379 343 567

E-mail

Profilo Facebook

Account Instagram