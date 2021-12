Questo Natale regala il punto più alto d’Italia con Skyway Monte Bianco

Come può il Natale diventare ancora più magico? Skyway Monte Bianco, da oggi, diventa un dono esclusivo in grado di portare la magia d’alta quota sotto l’albero.

Questo Natale, infatti, regala un’esperienza unica sul punto più alto d’Italia. Grazie alla funivia panoramica di Courmayeur – meraviglia della tecnologia italiana e via d’accesso al punto più vicino al Monte Bianco – è possibile scegliere quale Gift Box donare tra quattro tipologie di esperienza: Higher, Food, Romantic e l’ultima novità, Glacier Experience.

Le Gift Box di Skyway

Higher Experience significa regalare un frammento di libertà, grandezza e spiritualità. Per coloro per cui la vetta non è il punto più alto della terra, ma il punto più basso del cielo. Un biglietto A/R per Punta Helbronner a 55€.

Food Experience vuol dire invece regalare un assaggio di piacere, gusto e convivialità. Per coloro per cui il cibo non è solo energia per il corpo, ma nutrimento per l’anima. Un biglietto A/R a Punta Helbronner e un pranzo alpino a 80€.

Romantic Experience significa regalare una scintilla di passione, complicità e desiderio. Per coloro per cui l’amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Due biglietti A/R a Punta Helbronner e due aperitivi alpini a 140€.

Glacier Experience vuol dire regalare una scarica di adrenalina, coraggio e scoperta. Per coloro per cui l’avventura non sta nel vedere cose nuove, ma guardare con occhi nuovi. Due biglietti A/R a Punta Helbronner e un’escursione sul ghiacciaio con una guida alpina a 455€.

Infine, Skyway Monte Bianco è anche sinonimo di sostenibilità, impegno verso l’ambiente e verso la salvaguardia dei ghiacciai, tramite azioni concrete racchiuse nel progetto Save The Glacier.

È questa l’occasione per indirizzare gli acquisti verso prodotti della linea “stella verde”, il cui ricavato verrà investito in nuovi progetti di protezione della natura alpina che ci ospita ogni giorno.

I prodotti della linea “stella verde” sono l’Icon Hat, il cappellino con visiera logato Skyway Monte Bianco, la felpa e la borraccia Ferrino logati Save The Glacier.

Adottare un ciliegio alpino che porterà il nome del destinatario di questo regalo volto alla salvaguardia dell’ambiente e alla ripopolazione della collina adiacente alla partenza di della funivia è un’altra possibilità per un regalo sostenibile, una piccola azione concreta verso un futuro migliore da lasciare ai nostri figli.

Gli acquisti per un Verde Natale sono possibili al sito www.montebianco.com nella sezione “Acquista e Prenota” e poi “Idee Regalo”.

Skyway al Marché Vert Noël

Il “regalo più alto d’Italia”, però, si fa trovare anche a quota più bassa allo chalet bianco al Marché Vert Noël nel centro di Aosta, al Teatro Romano, aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 10.30 alle 20.

Più di un regalo, un ideale dove trovare le Gift Box dedicate all’ascesa fino al punto più alto d’Italia abbinate a esperienze gourmet per gustare gli autentici sapori di montagna oppure l’esperienza in ghiacciaio in collaborazione con le Guide Alpine di Courmayeur.

Ma nello chalet bianco ci sono tante altre idee: cappelli sportivi, berretti in lana realizzati a mano, candele, poster panoramici con cornice in legno, foulard alpini con illustrazioni dell’artista Chicco Margaroli, il prezioso Cuvée des Guides della Cave Mont Blanc e la linea speciale dedicata al progetto di sostenibilità che Skyway Monte Bianco porta avanti dal 2018, Save The Glacier, con borracce, felpe e cappellini, il cui ricavato verrà reinvestito in azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente e dei ghiacciai del Monte Bianco.

Non solo, è in vendita anche la pallina di Natale a forma di funivia da comporre e da appendere all’albero per avere il ricordo di Skyway a casa.

Per informazioni

Funivie Monte Bianco SpA

Strada Statale 26,

Entrèves

11013 – Courmayeur (AO)

Tel: 0165 89196

Mail: info@montebianco.com

