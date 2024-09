Scopri L’Oresteria: il nuovo punto di riferimento culinario a Morgex

Nel cuore di Morgex, in Piazza dell’Assunzione 3, ha aperto le sue porte L’Oresteria, un locale che promette di diventare il nuovo punto di ritrovo per chi ama la buona cucina e un’atmosfera accogliente. Con un arredamento curato nei dettagli, L’Oresteria offre un’ampia gamma di esperienze culinarie, dalla colazione, all’aperitivo fino alla cena. Ogni momento della giornata è un’occasione per scoprire piatti deliziosi e ben presentati, pensati per soddisfare i palati più esigenti.

Inaugurata il 31 luglio scorso nel cuore di Morgex, è un luogo che combina tradizione e innovazione culinaria sotto la guida esperta di Oreste Presa, un cuoco con un ricco bagaglio di esperienza in rinomati ristoranti valdostani e svizzeri.

Al mattino l’Oresteria accoglie i clienti offrendo colazioni a base di torte artigianali fatte in casa.

Per pranzo e cena ogni settimana, il menù varia con proposte che spaziano dai piatti locali, come la mesciata di Bosses e la polenta concia con cervo, a piatti più ampi della tradizione italiana, utilizzando sempre ingredienti freschi e di qualità, molti dei quali a km zero.

La cantina, con oltre 500 etichette provenienti da ogni angolo d’Italia, soddisfa anche i palati più esigenti, offrendo una vasta selezione di vini dall’Alto Adige fino alla Sicilia e Sardegna.

Gli aperitivi, disponibili su prenotazione, sono accompagnati da ricchi taglieri di salumi e formaggi locali, rendendo ogni visita un’esperienza enogastronomica unica.

L’Oresteria è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 15 e dalle 17.30 all’1, con chiusura settimanale il mercoledì. Un dettaglio particolare del locale è l’insegna “Ferramenta”, un omaggio alla storica attività aperta nel 1940 dal nonno della moglie di Oreste, che conferisce al luogo un ulteriore tocco di autenticità e legame con la storia del territorio.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero +39 320 0779649