The First Thursday – Mutamenti Urbani: “Round Road”, il cantiere della partecipazione entra nel vivo

Giovedì 7 maggio alle ore 18, l’Aula L1 dell’Università della Valle d’Aosta ospita l’ottavo appuntamento di The First Thursday – Mutamenti Urbani 2025–2026, la rassegna che sta ridefinendo il modo di pensare il rapporto tra territorio, comunità e progettazione.

Dopo mesi di ascolto, confronto e raccolta di visioni, il percorso entra ora in una fase decisiva.

“Round Road: il cantiere della partecipazione. Dalle idee all’opera” rappresenta infatti il momento di svolta in cui il pensiero condiviso si trasforma in costruzione concreta. Non più solo riflessione, ma processo attivo: un passaggio dal dire al fare.

Al centro della serata ci sarà l’evoluzione di Semen, l’opera collettiva nata dai contributi emersi durante l’intera rassegna. Idee, intuizioni, desideri — i “semi” raccolti nel tempo — iniziano ora a trovare forma, in vista della restituzione finale prevista per il mese di giugno.

A guidare questo passaggio saranno due voci autorevoli e complementari:

⁠ ⁠ Chicco Margaroli , artista capace di trasformare lo spazio in esperienza viva, attraverso installazioni che dialogano con memoria e paesaggio

, artista capace di trasformare lo spazio in esperienza viva, attraverso installazioni che dialogano con memoria e paesaggio ⁠ ⁠Elisabetta Bottinelli, dottoressa forestale, che porterà uno sguardo scientifico e territoriale sulle dinamiche ambientali della montagna

Il loro incontro darà vita a un vero e proprio laboratorio aperto, in cui arte e scienza smettono di essere linguaggi separati e diventano strumenti condivisi per leggere e progettare il futuro.

L’appuntamento vedrà inoltre il coinvolgimento del Direttivo GREEN – Centro di Ricerca dell’Università della Valle d’Aosta – e dell’Associazione BLU, confermando TFT come uno spazio reale di cittadinanza attiva: un luogo in cui competenze diverse non si affiancano soltanto, ma generano visioni operative.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione tramite Eventbrite dal sito ufficiale della rassegna. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sui canali dell’Università della Valle d’Aosta.

Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, la partecipazione in presenza consente il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali.

Come da tradizione, la serata si concluderà alle ore 20 con il Charity Aperitif: non solo un momento conviviale, ma parte integrante del progetto, occasione informale in cui le relazioni diventano motore di nuove idee.

The First Thursday – Mutamenti Urbani è realizzato con il sostegno di BCC Valdostana e con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta. La rassegna è promossa da Zonta Club Aosta Valley, Associazione Culturale BLU e GREEN – Centro di Ricerca dell’Università della Valle d’Aosta, in collaborazione con GAL Valle d’Aosta e Ordine degli Architetti PPC della Valle d’Aosta.