Valle d’Aosta Aperta: le proposte di Guichardaz e Pulz per un Paese più giusto

Quella del 25 settembre è una data importante, in gioco c’è il futuro del Paese e della Valle d’Aosta. Ed è proprio da questa consapevolezza e da quella di garantire una rappresentanza, all’interno del Parlamento Italiano, forte e determinata che guarda ai diritti sociali, ai diritti civili e a quelli del benessere della comunità valdostana, valorizzando le sue ricchezze e dando risposte concrete alle crisi che l’Italia sta affrontando, che nasce Valle d’Aosta Aperta: un progetto politico progressista che a cui si sta lavorando da due anni e che ha già portato enormi risultati alla nostra Regione.

Con Erika Guichardaz, alla Camera dei Deputati, e Daria Pulz, al Senato della Repubblica, la Valle d’Aosta sarà al centro di ogni decisione parlamentare, forti della loro esperienza da amministratrici locali e consigliere regionali, guidate da valori politici e morali indiscutibili, per una regione che guarda al futuro, ai giovani, alle donne, al welfare, ai diritti, alla giustizia sociale e ambientale, al turismo e alla tutela delle nostre montagne, della nostra agricoltura, delle nostre attività e delle nostre acque.

La loro azione, congiunta assieme alle altre forze politiche della coalizione, è già riuscita ad ottenere un finanziamento da 146 milioni di euro, attraverso l’inserimento all’interno del PNRR, per l’elettrificazione e l’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea, e la battaglia per il riconoscimento giuridico, economico e previdenziale del corpo regionale della Valle d’Aosta dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale potrà essere continuata trovando finalmente una risoluzione a questa ingiusta discriminazione e disparità di trattamento rispetto ai loro colleghi nazionali.

All’interno del programma progressista di Valle d’Aosta Aperta, che trovate alla pagina www.vdaaperta.it, vi sono tutte le azioni concrete che Erika Guichardaz e Daria Pulz porteranno a Roma: contrasto al caro bollette e alle speculazioni sul prezzo del gas e una vera e progressiva transizione ecologica a difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini e delle cittadine, tutela regionale delle acque valdostane, salario minimo per tutti i lavoratori e le lavoratrici, tutela e rafforzamento della scuola pubblica valdostana e del convitto regionale Federico Chabod, rafforzamento della sanità pubblica attraverso le UCA (Unità di continuità assistenziale), la medicina di prossimità e l’aggiornamento dei LEA (Livelli essenziali di assistenza), lotta e contrasto a tutte le mafie, a tutte le discriminazioni, alla violenza contro le donne e una previsione sostanziale, non solo normativa, di una vera parità di genere e una parità salariale.

Il 25 settembre puoi scegliere per un Paese più inclusivo e una Valle d’Aosta Aperta, Solidale, Verde e Giusta.

Le candidate

Erika Guichardaz

Gressaentze di nascita, abita nel piccolo villaggio di Pompiod, dove affondano le radici della sua famiglia paterna.

Ha due figli: Mathieu di 25 e Anaïs di 21 anni che con lei condividono rispettivamente la passione per la politica e per l’arte.

È stata Assessora comunale prima a Jovençan e poi a Gressan.

Attualmente è Consigliera regionale e Capogruppo di Progetto Civico Progressista (PCP). Nominata Presidente della V Commissione “Servizi sociali”, si è dimessa per il cambio di rotta della maggioranza sul nuovo ospedale.

Dopo essere stata una delle fondatrici del Partito Democratico e esserne stata per sei anni responsabile organizzativa, dal 2021 ha contribuito alla fondazione di Area Democratica Gauche Autonomiste per costruire uno spazio culturale e politico per coloro che non si riconoscevano nel PD VdA, visto l’abbandono della strada progressista e l’assenza del rispetto degli accordi con PCP.

Daria Pulz

È insegnante di Filosofia e Storia al Liceo classico e musicale di Aosta.

Giornalista pubblicista, ha lavorato per alcune testate locali e diretto Métissage per l’ex Centro immigrati extracomunitari del Comune di Aosta. Nel 2003 è diventata mamma di Xenia Maidli.

È co-autrice di La Valpelline e la diga di Place-Moulin. Storie al plurale per un luogo singolare (2011): quest’opera le ha dato l’opportunità di ricostruire la storia sociale della sua vallata, dove risiede tuttora, nonché la storia familiare, del papà immigrato dalle Dolomiti per costruire le dighe e poi rimasto in loco per amore di una valdostana.

Dal 2015 al 2018 ha diretto l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta.

È stata poi eletta in Consiglio regionale, dove ha portato avanti battaglie sociali e ambientali come membro della II e della III Commissione.

Nel 2019 ha co-fondato il movimento Adu Vda (Ambiente Diritti Uguaglianza).

Dirige la rivista online www.spaziopubblico.info

I prossimi incontri

Mercoledì 14 settembre – 17/17.30

Incontro con Giobbe Covatta , ambasciatore di AMREF, testimonial di Save the Children e candidato al Senato nella lista Alleanza Verdi e Sinistra come capolista nel collegio plurinominale Piemonte 02

Aosta – Porta Pretoria

Venerdì 16 settembre – 20.30

Incontro presso il Salone SOMS (Società Operaia Mutuo Soccorso), sopra il bar Bodeguita

Pont-Saint-Martin

Sabato 17 settembre – dalle 14 alle 18.30

Aosta

Gazebo – Porta Pretoria

Sabato 17 settembre – 18.30

Incontro con l’On. Tiziana Beghin , Capo Delegazione MoVimento 5 Stelle al Parlamento Europeo

Aosta – Sede Vda Aperta – piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 9

Lunedì 19 settembre – 20.30

Incontro presso la sala dei Vigili del Fuoco

Ayas

Martedì 20 settembre – 20.30

Incontro presso il ristorante Pezzoli

Gressan

Mercoledì 21 settembre – 21.00

Festa della lista Vda Aperta, presso la sede di piazza del Mercato

Aosta

Giovedì 22 settembre – 18.00

Incontro presso la sala della Ex Centralina

Valpelline

Messaggio politico – committente Elisa Tripodi