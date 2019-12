Vendita Wc Sospesi: Rifai il look al tuo bagno, prova la convenienza dei sanitari sospesi Ediliamo

Design accattivante e maggiore igiene hanno fatto la fortuna di wc e bidet sospesi. Il successo è confermato dalla vendita wc sospesi nell’offerta dei principali operatori dell’arredobagno.

L’assenza di un appoggio a terra dà l’impressione che i sanitari sospesi siano più leggeri e il bagno più ampio. Ciò li rende particolarmente indicati per ambienti di piccole dimensioni. Realizzati in molteplici stili, i sanitari sospesi si accordano con qualsiasi arredamento.

Ci sono modelli dalle linee moderne e squadrate e altri con forme rotondeggianti dal gusto classico. Oltre al bianco, sono utilizzate tonalità pastello come l’azzurro acquerello, il rosa cipria, il verde acqua e il color malva.

Essendo più piccoli di quelli tradizionali e filo muro, i sanitari sospesi agevolano le operazioni per la pulizia del pavimento e del sanitario stesso. La maggiore igiene è dovuta anche all’assenza di bordi a pavimento, dove si accumulano polvere e sporco.

Altro importante vantaggio è che l’installazione non prevede la rottura del pavimento. Talvolta è però necessario rinforzare la parete, che deve sostenere il peso dei sanitari e della cassetta per lo scarico dell’acqua.

Ediliamo, l’e-commerce di vendita online wc e bidet sospesi che offre le migliori marche, convenienza e consegna in 48 ore

I prezzi dei sanitari sospesi sono in linea con quelli dei modelli tradizionali, pur risultando talvolta superiori. Risparmiare senza rinunciare alla qualità è più facile nel mercato online, merito dell’elevato tasso di competitività.

Ediliamo (ediliamo.com) è l’e-commerce di arredobagno e attrezzature per l’edilizia che unisce convenienza e qualità. Online dal 2013, e forte dell’esperienza acquisita in oltre mezzo secolo di attività, l’azienda propone le migliori marche del settore a prezzi bassissimi.

Il catalogo vanta oltre 100 brand tra i più prestigiosi, come Beta, Bossini, Geberit, Grohe, Kerakoll, Kartell, Agha, Jika, Flaminia e Catalano.

Oltre ad arredobagno e materiali edili, l’offerta Ediliamo include abbigliamento da lavoro, elettroutensili, prodotti per casa e giardino. Ogni sezione dell’offerta assicura al cliente una vasta scelta: solo la pagina dedicata alla vendita wc sospesi conta più di 30 modelli. E oltre 9 mila articoli sono in pronta consegna.

La merce è recapitata in tempi brevissimi (24-48 ore) e per ogni spedizione gli imballaggi sono accuratamente selezionati. I prodotti fragili, quelli in ceramica e la merce pesante sono sempre assicurati a bancali di legno, per evitare anche il minimo danneggiamento durante il trasporto.

Il servizio di assistenza è attivo da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. I canali di contatto disponibili sono: telefono (0835 385255; 348 6637136), e-mail (info@ediliamo.com) e pec (giovanifermenti@pec.it).