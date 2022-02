WeeJay Informatica cresce, aperto un negozio a Saint-Vincent

WeeJay Informatica, la ditta nata nel 2006 per lo sviluppo di siti web e nell’assistenza tecnica on-site in Valle d’Aosta e Piemonte, taglia un significativo traguardo di ampliamento. Da pochi giorni, al negozio di Pont-Saint-Martin (aperto dal 2013, dopo gli anni nella sede iniziale di Châtillon), se n’è infatti aggiunto uno a Saint-Vincent, per servire ancora meglio la clientela della media Valle nei diversi campi in cui l’azienda opera.

La società interviene a chiamata per guasti su terminali di pagamento, VLT per Sisal e Lottomatica, oltre ad essere – dal 2020 – Tiscali Point e Sky Point autorizzato in Valle d’Aosta. E’ nella realizzazione di siti web statici, dinamici ed e-commerce, che si sviluppa uno dei principali filoni dell’attività aziendale, anche nell’ottica di sostenere le aziende sul territorio nell’uscita dalla crisi economica indotta dalla pandemia.

L’obiettivo, perseguito con convinzione dal titolare Marco Mirabello, è quello di consentire un’estensione del pubblico e della clientela delle diverse ditte, non solo spalancando le loro “finestre” sul web, ma anche proponendogli la promozione tramite i motori di ricerca e i social media (WeeJay Informatica può assumere, al riguardo, il ruolo di Social media Manager), nonché offrendo servizi quali un punto di spedizione, attraverso il quale i prodotti locali possano essere inviati in tutto il mondo. grazie all’importante partnership siglata con BRT | FermoPoint, IndaBox e ProntoPacco.

Tra gli altri servizi offerti, l’effettuazione in sede di assistenze tecniche e riparazioni elettroniche, tra le quali quelle riguardanti la telefonia, servizio che era assente nel raggio di vari comuni in media e bassa Valle. Inoltre, attraverso la propria SecurShop, WeeJay Informatica si occupa di video sorveglianza e grazie a Western Union, il noto payment gateway che spedisce fondi in tutto il mondo, come novità assoluta accetta pagamenti in contanti per gli ordini effettuati su Amazon abbattendo l’obbligo di utilizzo di una carta di credito, prepagata o addebito RID in conto bancario sul noto portale di acquisti online.

Il negozio di Saint-Vincent, gestito totalmente al femminile, con il sorriso che non manca di accogliere ogni cliente, aggiunge un significativo tassello alla rete aziendale, nell’obiettivo di aiutare quanti avessero difficoltà nella gestione di dispositivi e tecnologie informatiche e per sfruttare opportunità mirate a restare al passo con i tempi (fungendo, ad esempio, da punto di ritiro eBay e Amazon).

WeeJay Informatica

Via Emile Chanoux, 14

Saint-Vincent

Via Baraing, 4

Pont-Saint-Martin

Tel. 800 112 111

Sito web

Profilo Facebook

Canale YouTube

Linkedin