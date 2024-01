Influenza, in Valle d’Aosta somministrate finora 18.398 dosi di vaccino

Sono 18.398 le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate in Valle d’Aosta. Il dato, spiega l’azienda Usl, è in linea con quelle dell’anno scorso, poco meno di 19.000 dosi.

Alla campagna è ancora possibile aderire. Le sedute vaccinali presso la sede della ex maternità proseguono, infatti, fino a fine febbraio con una modalità anche di accesso libero. Resta comunque la possibilità di prenotare chiamando i numeri 0165 54 60 97 oppure 0165 77 46 55 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00.

Le date delle prossime sedute, dalle ore 14 alle ore 16, sono: mercoledì 17 e 24 gennaio e mercoledì 7, 21 e 28 febbraio.

Prosegue anche la campagna di vaccinazione anti Covid (nuovo preparato XBB 1.5), che ha visto finora in Valle d’Aosta somministrate 7.190 dosi (6% circa sull’intera popolazione regionale) che, stando ai dati del sito del Ministero della Salute, corrispondono ad una percentuale ben più alta di quella media nazionale (3,4%). Sul totale delle dosi somministrate, 6.271 sono andate agli over 60 anni. Un dato che, dal monitoraggio Gimbe, pone la Valle d’Aosta al quarto posto tra le regioni più virtuose, dopo Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.

La vaccinazione antinfluenzale è indicata e gratuita per: persone di età pari o superiore a 60 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti, donne in gravidanza o nel postpartum, comprese le donne in allattamento, operatori sanitari e sociosanitari, soggetti di ogni età compresi nelle categorie a rischio per patologia concomitante, familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze, bambini nella fascia di età 6 mesi – 6 anni. soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, lavoratori appartenenti a categorie a rischio, tra cui Forze dell’Ordine, Polizia locale, Vigili del Fuoco, soccorritori, insegnanti e personale scolastico e donatori di sangue.

La vaccinazione anti Covid è indicata e gratuita per tutti a distanza di almeno 6 mesi dall’ultima dose di vaccino ricevuta o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo), a prescindere dal numero di eventi pregressi.