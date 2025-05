“AgriCult” 2025: la terza edizione in programma da giugno a dicembre

“AgriCult”, la guida agli eventi enogastronomici e rurali della Valle d’Aosta organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Naturali, torna per il terzo anno consecutivo con ventitré appuntamenti in oltre venti comuni, in programma da giugno a dicembre 2025.

Il calendario, presentato questa mattina presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali, spazia tra feste tradizionali, fiere, mercatini, degustazioni, rassegne e momenti divulgativi rivolti a locali e turisti. Protagonisti, i prodotti locali come fontina, vini, miele, castagne, pane, mele e zucche. “Non solo una brochure, ma una visione della Valle d’Aosta e del mondo agricolo a 360°” – ha detto l’Assessore Marco Carrel.

AgriCult: un racconto della cultura rurale valdostana

“AgriCult è uno strumento di racconto della nostra cultura rurale, delle nostre tradizioni, un modo per fare conoscere le nostre produzioni locali.” – ha spiegato la Dirigente Anaïs Piccot. La guida riunisce sia le iniziative organizzate direttamente dall’Assessorato, sia le manifestazioni di comuni, consorzi, associazioni, pro loco e soggetti privati sostenuti dall’Assessorato con un contributo economico previsto dalla legge regionale 17/2016.

Nel ciclo di incontri organizzati dall’Assessorato, tornano “Non solo show cooking” a Cogne (26 luglio), La Thuile (3 agosto), Gressoney-Saint-Jean (6 agosto) e La Magdeleine (12 agosto), “Le marché au Fort” l’11 e 12 giugno a Bard, il XIII “Concorso mieli della Valle d’Aosta” il 25 e 26 ottobre a Châtillon e il “Modon d’Or” a novembre e dicembre. Novità di quest’anno, l’arrivo di “Vins extrêmes” a Bard il 22 e 23 novembre: “Una manifestazione che presenta i migliori vini della viticoltura eroica e che vuole riportare la Valle d’Aosta al centro di questa premiazione.” – ha commentato l’Assessore Carrel.

Gli appuntamenti prendono il via il 6 e l’8 giugno con “Cantine Gourmet a Cogne”, un percorso esperienziale per esplorare a tappe le diverse aziende agricole locali.

La brochure, stampata in 12000 copie in lingua italiana, francese e inglese, è disponibile presso la sede dell’Assessorato a Saint-Christophe, negli uffici del turismo regionali e online sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta.