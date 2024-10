È cominciato l’allestimento del Marché Vert Noël. Art & Ciocc si sposta a marzo

Ad averli visti, li abbiamo visti tutti. Inevitabile. Piazza Chanoux, ad Aosta, si sta infatti preparando ad ospitare in questi giorni la nuova edizione del Marché Vert Noël. Lì dove tutto era iniziato.

Sarà che l’ingombro dei 42 chalet nel “salotto buono” cittadino è più vistoso, sarà il fatto che Natale non è proprio alle porte, viene da chiedersi se l’allestimento non sia fin troppo prematuro.

“In realtà siamo partiti quattro giorni dopo rispetto allo scorso anno – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Alina Sapinet –. Per gli allestimenti serviranno circa 40 giorni. Non tanto per gli chalet che sono praticamente tutti pronti ma, non avendo sottoservizi adeguati in piazza Chanoux c’è tutta la linea elettrica da passare. Inoltre, ci saranno poi gli allestimenti dell’Assessorato regionale all’Agricoltura che sono naturalmente un po’ lunghi data la complessità”.

Una novità c’è: “Quest’anno – aggiunge Sapinet –, non ci saranno le proiezioni sui palazzi ma sarà proiettato un cielo stellato su tutta la piazza del Marché, che tappezzerà l’intera superficie del sagrato”.

Con piazza Chanoux che comincia a vestirsi per “Natale”, a spostarsi di data sarà invece Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri che faceva tappa ad Aosta tra ottobre e novembre.

L’Assessora spiega: “La data di Art & Ciocc non è ancora ufficiale, la delibera deve ancora essere approvata in Giunta – ha concluso –. L’organizzazione vuole fare l’evento in piazza Chanoux oppure niente. Per questo, si è deciso di spostare l’appuntamento a marzo. E questo è un bene, perché in questo modo Art & Ciocc andrà coprire un weekend primaverile che in genere è un po’ più scarico di eventi”. In attesa di certezze conferme, una data spunta già su lovevda, il sito ufficiale del turismo in Valle, dove l’evento è previsto dal 7 al 9 marzo 2025.