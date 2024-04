Il Marché Vert Noël si sposta. La nuova edizione sarà in piazza Chanoux

Mentre i primi caldi cominciano a farsi sentire, la Giunta comunale di Aosta ha fissato le date per il prossimo Marché Vert Noël. Ma, dopo gli anni della “tripla location”, la vera novità è un’altra: il mercatino di Natale di Aosta tornerà dove tutto era iniziato: in piazza Chanoux.

Questione, quella di utilizzare il “salotto buono” della città, già sollevata alla fine dell’ultima edizione. “Crediamo di aver dato una risposta agli operatori commerciali che chiedevano maggiori certezze e tempistiche più dilatate per confermare la partecipazione al mercatino e una sede più agevole, anche per le esigenze dei residenti rispetto a piazza Roncas e Giovanni XXIII”, spiega l’assessora allo Sviluppo economico Alina Sapinet.

“Anche la scelta della nuova sede, ‘centralissima’, risponde alle istanze di concentrare maggiormente l’offerta espositiva, anche se allestimenti, installazioni e decori, è bene precisarlo, interesseranno in maniera diffusa diverse altre zone del centro storico – ha aggiunto –. La scelta di piazza Chanoux risponde anche all’esigenza di individuare un sito di sicuro richiamo capace di ospitare almeno 40 chalet, oltre che alla volontà di valorizzare in maniera itinerante negli anni diverse zone cittadine, in attesa del ritorno nella sede dell’area del Teatro Romano”.

Nel dettaglio, il Marché Vert Noël sarà diviso amministrativamente nelle quattro manifestazioni “En attendant le Marché”, “Marché de l’Immaculée”, “Marché Vert Noël” e “Marché du Nouvel An”, ed è programmato dal 23 novembre 2024 (con l’inaugurazione il giorno precedente) al 6 gennaio 2025, tutti i giorni dalle 10 alle (almeno) 20 (Natale e Capodanno dalle 15) nella nuova sede di piazza Chanoux.

Con un provvedimento successivo – spiega una nota – la Giunta definirà ulteriori aspetti come il numero totale di stand espositivi, quelli a disposizione dell’Amministrazione, il numero massimo di stand dedicati ad alcune merci specifiche e gli Accordi di collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiranno alla proposta di collaborazione per la realizzazione dell’edizione 2024/2025 del Marché.

L’assegnazione degli chalet, in relazione al numero definitivo, sarà poi effettuata tramite scelta degli operatori sulla base delle graduatorie di merito stilate da una Commissione giudicatrice.

Per l’anno 2024 la quota di partecipazione per ogni stand espositivo destinato agli artigiani, ai produttori agricoli, alle imprese produttrici e agli operatori commerciali sarà di 3.500 euro Iva inclusa, mentre per gli operatori commerciali che svolgeranno l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (attività di ristorazione) sarà di 7.950 euro. Il costo complessivo della manifestazione è stimato in 500mila euro.