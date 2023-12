Cosa fare in Valle d’Aosta questo weekend

Questo fine settimana gli eventi sono tutti a tema: per le Festività la Valle d’Aosta si riempie di musica, mercatini, luci, decorazioni, piste di pattinaggio, presepi e chi più ne ha più ne metta. A partire da Aosta con il suo Marché Vert Nöel, la pista di pattinaggio e l’albero in piazza. Ma le attività a tema non saranno solo ad Aosta.

Sabato 23 dicembre

Nel centro storico di Verrès, dalle 14.30 alle 17.00 animazione natalizia “Storie di gnomi” – a cura di Storie di Piazza, a seguire le passeggiata gratuita sulla Carrozza di Babbo Natale. Ad Avise, la biblioteca ed il Coro “Dames de la Ville d’Aoste” presentano un piccolo concerto natalizio dal titolo Noël…en-chanté, alle 21:00 nella Chiesa parrocchiale di San Brizio. Anche presso la chiesa di Antagnod ci sarà un concerto alle 21 con il Coro Singen mit Herz, il Coro femminile RU HERBAL e la magica Cantoria del paese. Anche nella chiesa di Saint-Vincent, sempre alle 21, si canta e si suona con il Gruppo Vocale Musikà di Villar Perosa ed il Coro Saint-Vincent. A Morgex, presso la piazza principale del paese alle 18, Babbo Natale incontra i bambini per la consegna delle letterine, con distribuzione di cioccolata calda. Nel frattempo a Gressoney la musica natalizia accompagna i mercatini dalle 16 alle 18 con il gruppo tradizionale Walserblaskapelle che suonerà anche affascinanti strumenti di antichissima origine, i corni delle Alpi. Infine, allo Sport Center di Courmayeur, alle 18 un appuntamento un po’ alternativo: dei ragazzi dello Skating Club Courmayeur presentano uno spettacolo di pattinaggio artistico sul ghiaccio.

Domenica 24 dicembre

A Courmayeur l’atteso appuntamento con Rhémy de Noël a partire dalle 16.00 con un laboratorio per bambini, alle 17.00 racconto della fiaba “Rhémy de Noël, il Babbo Natale di Courmayeur”, a cura di Palinodie compagnia teatrale. A seguire l’arrivo di Rhémy de Noël con distribuzione di cioccolata calda e panettone. Se a Courmayeur arriva Rhémy de Noël, a Pila sarà Babbo Natale ad animare un pomeriggio per i più piccoli: dalle 15 alle 17 musica, caramelle e truccabimbi per tutti e soprattutto un incontro con Babbo Natale per consegnargli la letterina nel suo igloo di neve.

Nel borgo di Bard, a partire dalle 10.00, ci sarà animazione natalizia nel Borgo con la presenza di Babbo Natale, Mamma Natale e i loro Elfi, il timbrificio di Elfo Betulla e la magica casa di Natale, il laboratorio “Le magiche sculture di Natale”, il laboratorio delle bolle di sapone, il castello gonfiabile. Nel pomeriggio lo spettacolo di Mago J “Questo Natale di sono perso una renna”.

I mercatini

A La Thuile presso il Piazzale della Fiera, tutti i giorni fino all’8 gennaio 2024 dalle 15 alle 18.

A Gressoney-La-Trinité nella piazza principale del paese.

Nel castello di Saint-Rhémy-en-Bosses “En attendent Noël”, si può vivere la magica esperienza dei mercatini all’interno del castello di Bosses, tutti i giorni tranne il 25 e il 31 dicembre.

Tutte le Messe di Natale del 24 e 25 dicembre – Aosta

Cattedrale e Santo Stefano

Il 24 dicembre alle 22 in Cattedrale Santa Messa presieduta dal Vescovo. Il Vescovo presiederà anche la celebrazione del 25 dicembre alle 10,30 in Cattedrale e alle 16 all’Ospedale Parini. A Santo Stefano alle 8,30 e in Cattedrale alle 10,30 e alle 18 Messa del Giorno di Natale.

Sant’Orso

Alle 22 Messa di Natale il 24 dicembre. Il 25 dicembre Santa Messa del Giorno alle 10 e alle 18,30. Alle 17,30 Vespri presieduti da mons. Vescovo.

Sant’Anselmo

Alle 22 Messa di Natale il 24 dicembre (uscendo dalla Chiesa vin brulé preparato dagli Scout). Il 25 dicembre Messa del giorno alle 11.

Immacolata

Il 24 Santa Messa della Notte alle 22 animata dalla Corale. Il 25 dicembre Sante Messe alle 8,30, al- le 10,30 (animata dai giovani della parrocchia) e alle 18 (animata dalla corale).

Saint–Martin de Corléans

Il 24 dicembre alle 22 Santa Messa della Notte. Messe del giorno il 25 alle 8,30, 9.30 (in francese), alle 11 e alle 18,30.

Excenex/Arpuilles

Il 24 dicembre alle 23 Santa Messa della Notte di Natale con pastorelli attorno all’altare. Il 25 Messa del Giorno di Natale alle 9,45.

Porossan

Alle 22 del 24 dicembre Messa della Notte di Natale. Alle 10 del 25 dicembre Messa del Giorno di Natale.

Signayes

Il 24 dicembre, alle 18 Santa Messa della Vigilia di Natale con piccolo presepe vivente.

Tutte le Messe di Natale del 24 e 25 dicembre – Tutta la Valle

Allein

Il 24 dicembre alle 20 messa della Notte di Natale.

Antey Saint–André

Alle 22 del 24 Santa Messa di Natale nella chiesa di Sant’Andrea. Alle 18 del 25 Santa Messa del Giorno.

Arnad

Il 24 alle 22 Messa della Notte. Il 25 Messa del giorno di Natale alle 10.

Arvier

Il 25 dicembre alle 11 Messa del giorno di Natale.

Ayas (Antagnod)

Alle 24 del 24 dicembre Santa Messa della Notte di Natale. La messa del Giorno del 25 è alle 9,30 e alle 17.

Ayas (Champoluc)

Il 24 alle 24 Messa della Notte di Natale con Presepio vivente e Canto della Bergera. Il 25 messe del giorno alle 8, alle 11 e alle 18,30.

Aymavilles

Il 24 dicembre alle 22 Santa Messa della Natività. Il 25 dicembre alle 11 Santa Messa del giorno di Natale.

Avise

Il 24 dicembre alle 22,30 Messa della Notte di Natale. La Messa del giorno è alle 9,30.

Bionaz

Il 25 Messa del Giorno di Natale alle 11.

Bosses

Il 24 Messa della Notte di Natale alle 21,30 con presepio vivente.

Breuil–Cervinia

Alle 22,30 del 24 dicembre Santa Messa di Natale. Messa del Giorno alle 10,30 e alle 17,30.

Brissogne

Il 24 alle 20,30 fiaccolata e alla 22 Santa Messa della Notte.

Brusson

Il 24 dicembre alle 24 Santa Mes- sa di Mezzanotte. Il 25 Messe del giorno alle 10 e alle 18,30.

Challand–Saint–Anselme

Alle 23 del 24 dicembre Santa Messa della Notte. Messa del 25 alle 18.

Challand–Saint–Victor

Alle 20,30 del 24 dicembre Santa Messa della Notte. Messa del 25 alle 10.

Chambave e Saint–Denis

Il 24 dicembre alle 21 ritrovo al castello di Cly (Saint–Denis) e al- le 21,15 partenza dei bergers verso Chambave (barmet). Alle 22,15 partenza dei bergers dal Barmet verso la Chiesa parroc- chiale di Chambave dove alle 22,30 sarà celebrata la Santa messa della Notte con presepio vivente. Al termine della celebra- zione eucaristica scambio di auguri sulla piazza con vin Brulé e panettone.

Chamois

Il 24 alle 21 Santa Messa della Notte nella chiesa parrocchiale di San Pantaleone.

Champdepraz

Alle 23 del 24 Santa Messa della Notte.

Champorcher

Il 24 dicembre alle 23 Santa Messa della Notte. Il 25 Messa del giorno alle 11.

Charvensod

Il 24 dicembre alle 21,30 la Mes- sa della Notte. E poi il giorno di Natale Messa dell’Aurora alle 9,15.

Châtillon

Il 24 Messa di Natale alle 24. Il 25 Messe del Giorno alle 11 e alle 18. Convento dei Cappuccini Messa di Natale il 24 alle 9,30 e Messa del Giorno il 25 alle 9 e alle 20.

Cogne

Il 24 alle 22 Santa Messa della Notte di Natale. Il 25 Messe del Giorno alle 8, alle 10 e alle 18.

Courmayeur

Il 24 Santa Messa della vigilia di Natale alle 18 e Messa della Notte alle 22. Il 25 dicembre alle 9, alle 10,30, alle 12, alle 16,30 e alle 18 Messa del Giorno.

Derby

Il 25 alle 18,30 Santa Messa del Giorno di Natale (preceduta alle 17,45 dalla benedizione del presepe nella Cappella di Sant’Orso e alle 18 dalla celebrazione dei Vespri nella Chiesa parrocchiale.

Donnas e Vert

Il 24 la Messa della notte sarà alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Donnas. Il 25 la Messa di Natale sarà invece alle 11 nella chiesa di Vert.

Doues

Il 25 dicembre alle 10 Santa Messa del Giorno di Natale.

Diémoz

Alle 19,30 del 24 dicembre partenza dei bergers dalle frazioni di Ronchettes, Grossaix, Oley – Cretaz e Champagnettes verso la Chiesa parrocchiale con ritrovo alla cappellina di Grand maison. Alle 20 Messa della Notte. Al ter- mine della celebrazione eucaristica scambio di auguri sulla piazza con vin Brulé e panettone.

Emarèse

Il 24 dicembre Messa di Natale alle 19,30.

Entrèves

Il 24 dicembre alle 17,30 Messa della Vigilia con tutti i bambini, alle 24 Santa Messa della Notte. Messa del giorno il 25 alle 10 e al- le 17,30 nella Chiesa parrocchia- le e alle 19 in quella antica.

Etroubles

Alle 10 del 25 Santa del Giorno di Natale.

Fénis

Il 24 dicembre alle 23 Messa del- la Notte di Natale.

Fontainemore

Il 24 alle 20,30 Messa e recita di Natale.

Gaby

Il 25 dicembre alle 11,15 Messa e recita di Natale.

Gignod

Il 24 dicembre alle 21 Messa del- la Notte con recita di Natale. Il 25 dicembre alle 11 Santa Messa del Giorno di Natale.

Gressan

Il 24 alle 18 Santa Messa di Natale a Pila e alle 22 a Gressan. Il 25 Messe del Giorno alle 10,30 e al- le 18,30 a Gressan e alle 17 a Pila.

Gressoney–La–Trinité

Alle 22 del 24 dicembre Solenne Messa della Notte. Il 25 Messa del Giorno alle 10 e alle 18,30.

Gressoney–Saint–Jean

Alle 24 del 24 dicembre Messa della Notte. Il 25 Messe all’Aurora alle 8 e del Giorno alle 11 e alle 17.

Introd

Alle 22 del 24 dicembre Messa di Natale. Messa del giorno di Natale alle 18,30.

Hône e Bard

Il 24 Messa della Vigilia a Bard alle 21.15, partenza della fiaccolata dalla chiesa alla piazza del municipio di Hône. Alle 21.30 nella piazza del municipio: benedizione dei bambini Gesù dei presepi di casa, fiaccolata dalla piazza alla chiesa, concerto di campane suonate manualmente da alcuni giovani di Hône che accompagnerà il percorso della fiaccolata. A Hône alle 22 Messa della Notte. Il 25 Santa Messa del giorno di Natale a Bard alle 9 e a Hône alle 10.

Issime

Il 24 dicembre alle 22 Santa Messa di Natale.

Issogne

Il 24 dicembre alle 23,30 Santa Messa della Notte di Natale.

Jovençan

Il 24 alle 20 Santa Messa della Notte. Il 25 Messa del giorno alle 9,30.

La Magdeleine

Il 24 alle 20,30 Santa Messa della Notte di Natale.

La Salle

Il 24 alle 22 Santa Messa solenne della nascita del Redentore (preceduta da Sacra Rappresentazione di Natale: primo atto a Morgex alle 20 e secondo atto a La Salle alle 21 in piazza Jean Domaine). Il 25 alle 8,30 Santa Messa del Giorno con Lodi.

La Thuile

Il 24 Santa Messa di Natale alle 23. Il 25 Messa del giorno alle 8,30, 10,30 e alle 17,30.

Lillianes

Il 25 Santa Messa del Giorno alle 10.

Montjovet

Il 25 Messa del giorno alle 11.

Morgex

Il 24 Messa di Natale alle 19. Alle 20 Sacra rappresentazione ATTO I con aperitivo di Natale offerto dalla Pro Loco (e secondo atto a La Salle alle 21 in piazza Jean Domaine). Il 25 Messa del Giorno alle 10,30.

Nus

Il 24 si svolgerà, alle 21, la messa della Notte. Il 25 alle 9,30 Messa del Giorno.

Ollomont

Il 25 alle 9,30 Santa Messa dell’Aurora il giorno di Natale.

Oyace

Il 25 dicembre Messa della Notte alle 20,30.

Perloz

Il 24 Messa della Notte alle 18.

Pollein

Alle 18 del 24 Santa Messa della Vigilia. Il 25 alle 10,45 Messa del Giorno.

Pontboset

Alle 21 del 24 Santa Messa della Notte. Il 25 Messa del giorno alle 9,30.

Pontey

Il 24 Santa Messa alle 22. Il 25 Messa del Giorno di Na- tale alle 9,30.

Pont–Saint–Martin

Il 24 Messa della Notte alle 22,30.

Pré–Saint–Didier

Alle 22,30 del 24 Santa Messa della Notte di Nata- le. Il 25 le messe del giorno saranno alle 10,30 e alle 18,30 in parrocchia e alle 19,30 al Verrand.

Quart

Il 24 dicembre alle 23 Santa Messa della Notte al Monastero. Il 25 Santa messa del Giorno alle 10,30 e alle 16,30 al Monastero.

Rhêmes–Notre–Dame

Il 24 Santa Messa della Vigilia di Natale alle 22. Il 25 dicembre alle 9,30 la Messa del Giorno di Natale.

Rhêmes–Saint–Georges

Alle 20 del 24 dicembre Messa di Natale della Vigilia. Il 25 alle 9,30 la Messa del Giorno di Natale.

Roisan

Alle 22,30 la Santa Messa della Vigilia.

Saint–Barthélemy

Il 25, alle 11 Messa del Giorno.

Saint–Christophe

Il 24 alle 20,45 Santa Messa di Mezzanotte con presepio vivente. Il 25 dicembre Sante messe del giorno alle 8,30 e alle 10,30.

Saint–Germain

Il 24 Santa Messa della Vigilia alle 21.

Saint–Marcel

Il 25 dicembre alle 11 Messa del Giorno.

Saint–Nicolas

Alle 21,30 del 24 Messa di Natale. Il 25 dicembre alle 11 Santa Messa del giorno di Natale.

Saint–Oyen

Alle 22 il 24 dicembre Santa Messa della Notte presso il Monastero. Il 25 dicembre alle 11,30 Santa Messa del Giorno presso il monastero e alle 17 in parrocchia.

Saint–Pierre

Il 24 alle 23 Santa Messa della Notte di Natale. Il 25 Messa del Giorno alle 9,30 in chiesa parrocchiale. Al Priorato di Saint–Pierre la messa della vigilia e quella del Giorno sono alle 17,30.

Saint–Vincent

Il 24 alle 24 Messa della Notte. Il 25 Messa dell’Aurora alle 8 e Messa del Giorno alle 10 e alle 18.

Sarre e Chesallet

Le Messe della Notte di Natale saranno celebrate alle 22 nella Chiesa Madonna della Gioia e alle 24 nella Chiesa di San Maurizio. Le Messe del giorno di Natale si svolgeranno alle 9,15 a Sant’Eustachio, alle 10,30 a San Maurizio e alle 18,30 alla Madonna della Gioia.

Torgnon

Alle 20,30 del 24 dicembre Santa Messa della vigilia. Alle 10 del 25 dicembre Santa Messa del Giorno di Natale.

Valgrisenche

Alle 20 del 24 dicembre Messa di Natale.

Valsavarenche

Il 24 dicembre alle 22 Santa Messa di Natale. Messa del 25 dicembre alle 11.

Valpelline

Il 24 dicembre alle 22,30 Messa della Notte di Natale.

Valtournenche

Alle 22 del 24 dicembre la Messa di Natale. Il 25 la Messa del giorno è alle 10 e alle 18.

Verrayes

Alle 22 del 24 dicembre Messa della Notte di Natale con presepio vivente. Al termine della celebrazione eucaristica scambio di auguri sulla piazza con vin Brulé e panettone.

Verrès

Il 25 dicembre messe del giorno di Natale alle 10 in Collegiata e alle 18 al Cuore Immacolato di Maria.

Villeneuve

Alle 20,30 del 24 dicembre Messa di Natale.

Ville Sur Nus

Il 24 alle 24 Santa Messa della Notte preceduta alle 21 dalla Veillà.