  • Roma
  • Ultima modifica: 18 Dicembre
  • 10:43

Mattia Nicoletta, il sindaco cuoco-contadino, ospite di Anna Falchi a “I Fatti Vostri”

Aiutato ai fornelli da Anna Falchi, Mattia Nicoletta ha spiegato il procedimento e preparato in diretta la ricetta della bou-letta de Fé-ic, una crocchetta di patate ripiena di fontina e pancetta.
Mattia Nicoletta e Anna Falchi
Società

Il sindaco di Fénis, nonché cuoco dell’agriturismo di famiglia “Le Foyer de Grand-merè”, Mattia Nicoletta martedì scorso, il 16 dicembre, è stato ospite della trasmissione Rai “I Fatti Vostri”.  Ha presentato in diretta negli studi di Rai 2 a Roma uno street food tutto valdostano: la bou-letta de Fé-ic (Le Palle di neve di Fénis) una crocchetta di patate ripiena di fontina e pancetta.

Aiutato ai fornelli dalla conduttrice Anna Falchi, Mattia Nicoletta, spigliato e sorridente, ha spiegato il procedimento e preparato la ricetta offrendo consigli e trucchi di cucina e approfittato dell’occasione per far conoscere qualche parola in patois al pubblico della trasmissione mattutina.

“Sono stato invitato da Coldiretti che, in accordo con la Rai, dà spazio ai cuochi contadini di Campagna Amica di ogni regione d’Italia. E’ stata un’esperienza molto interessante e dal numero di messaggi che ho ricevuto dopo credo anche molto seguita, mi hanno contattato dalla Sicilia al Trentino, credo che sia un ottima occasione per far conoscere e valorizzare i prodotti valdostani” ha commentato al termine.

La puntata completa

