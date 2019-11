Spunta un dinosauro all’Arco di Augusto

Aosta - La riproduzione in dimensioni reali del dinosauro è il primo esemplare sbarcato ad Aosta dell'evento espositivo "Dinosauri in carne ed ossa - Scienza e arte riportano alla vita i dominatori di un mondo perduto" che dal 7 dicembre sarà allestita all'Area Megalitica di Saint-Martin de Corléans.

Jurrasic Park? No, Arco di Augusto ad Aosta. Un dinosauro in dimensioni pressoché naturali da questa mattina è spuntato nell’aiuola del momumento simbolo della città di Aosta. Difficile non notarlo per i tanti automobilisti e pedoni che sono passati in quella zona rimanendo sorpresi della novità.

La riproduzione in dimensioni reali del brachiosauro è il primo esemplare sbarcato ad Aosta dell’evento espositivo “Dinosauri in carne ed ossa – Scienza e arte riportano alla vita i dominatori di un mondo perduto” che dal 7 dicembre sarà allestita all’Area Megalitica di Saint-Martin de Corléans. L’esposizione ha riscosso grande successo in altre località sulla scia del sempre crescente interesse verso questo mondo preistorico: i protagonisti sono i giganteschi dinosauri dominatori dell’Era Mesozoica e tante altre specie estinte. Nello specifico i grandi animali preistorici vengono presentati con l’aspetto che dovevano avere in vita, ricostruito in base agli studi scientifici sui fossili. I modelli sono tutti a grandezza naturale e realizzati con la consulenza di paleontologi professionisti. L’arco di tempo rappresentato dai modelli parte da più di 400 milioni di anni fa.