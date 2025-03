Alessandro Subet, Julian Faccini e Emanuele Giachino nella top ten della prima gara del Circuito Soldati di golf

Le 18 buche del Golf Club Cavaglià hanno inaugurato il Circuito Teodoro Soldati di golf, riservato alle migliori giovani promesse della Zona 1 (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta). Dei sei valdostani scesi sul green biellese, ben tre hanno trovato un piazzamento in top ten.

Il miglior risultato è stato ottenuto da Alessandro Subet (Golf Club Aosta Brissogne), che ha chiuso in sesta posizione con 71 colpi (+3) nella gara vinta da Mattia Siccardi (Golf Cherasco), vincitore con 66 colpi (-2). Il 16enne di Charvensod è rimasto in zona podio fino alla buca 16, ma ha terminato a 5 colpi dal vincitore e a sole due lunghezze dal terzo classificato, Gabriele Gattiglia (Golf Rapallo, 69 colpi), mentre la seconda posizione è andata a Leonardo Russo (Golf Pinerolo, 68 colpi).

Buon piazzamento anche per Julian Faccini e Emanuele Giachino (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), che hanno concluso la gara in nona posizione ex aequo con 73 colpi (+5). Tra gli altri valdostani in campo, Mathias Sciocchetti Bois (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses) ha chiuso al 22° posto con 78 colpi (+10). Federico Muzi Falconi (Golf Club Aosta Brissogne), fresco 14enne, ha completato il giro in 81 colpi (+13), stessa prestazione di Federico Subet (Golf Club Aosta Brissogne), entrambi in 31ª posizione.

Il Circuito Soldati proseguirà già sabato 15 marzo con la seconda tappa, in programma presso il Golf Colline del Gavi (AL). Tra gli iscritti figurano per ora i valdostani i fratelli Alessandro e Federico Subet, insieme a Mathias Sciocchetti Bois e Federico Muzi Falconi.