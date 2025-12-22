Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  22 Dicembre
  08:33

Aosta511 femminile, sconfitta con orgoglio contro la capolista GS Pero

L’Aosta 511 femminile lotta alla pari sul campo della capolista GS Pero, rispondendo colpo su colpo e chiudendo il primo tempo sul 2–2. Nella ripresa, alcuni episodi sfavorevoli decidono il match, che termina 4–2 per le lombarde. Nonostante la sconfitta, le valdostane escono a testa alta, confermando crescita e solidità.
Aosta511 femm 21dic2025
Sport

Non arrivano regali di Natale dalla Lombardia, ma all’Aosta511 femminile torna la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Contro la capolista GS Pero, le valdostane lottano, soffrono e rispondono colpo su colpo, cedendo solo nel finale per 4–2.

Come racconta mister Faustinelli, l’approccio è chiaro fin da subito: “Non siamo scesi in Lombardia per perdere”. Le gialloblù impostano un piccolo fortino difensivo, chiudono le linee e riducono gli spazi alla manovra offensiva avversaria, recuperando palle preziose e ripartendo.

Il Pero passa in vantaggio dopo cinque minuti: Marino sfrutta una bella imbucata al limite dell’area e batte il portiere. La risposta dell’Aosta 511 è immediata: Cheli si gira nella metà campo avversaria e, da posizione ravvicinata, scarica un tiro potente che non lascia scampo, ristabilendo la parità.

Le padrone di casa aumentano il ritmo, ma la fase difensiva delle aostane regge bene. Serve un pizzico di sfortuna sulle palle sporche per permettere ad Annese di iniziare la sua tripletta personale. Ma le valdostane non mollano: nel finale di primo tempo Bionaz ruba palla e lancia il contropiede, Allamani calcia sul secondo palo e Paonessa è puntuale per il tap-in del 2–2. Finisce il primo tempo in perfetta parità.

Nella ripresa il copione non cambia, ma è ancora Annese a trovare il guizzo decisivo: una deviazione fortunata di schiena beffa il portiere e riporta avanti il Pero. Lo svantaggio pesa a livello mentale e, nel giro di due minuti, arriva anche il 4–2 con una bella giocata conclusa da un tiro imprendibile.

Nel finale, a quattro minuti dalla sirena, l’Aosta 511 prova il tutto per tutto: pressing alto e power play per cercare di riaprire la partita. Ma il Pero gestisce il possesso e limita le occasioni offensive valdostane.

Faustinelli conclude: “Ci restano i complimenti della dirigenza avversaria, segnale tangibile della crescita della squadra. Non era una partita in cui pretendevamo punti, continua il mister, ma usciamo a testa alta, consapevoli del buon lavoro che stiamo svolgendo. Questo percorso ci permetterà di portare a casa le partite più alla nostra portata”.

Prossima partita delle ragazze domenica 11 gennaio in casa contro il Top Five.

