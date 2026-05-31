Calcio a 5 femminile, Aosta 511 e Saint-Pierre si giocano lo scudetto Under 19

La Valle d’Aosta si presenta con due squadre alle Final Eight del campionato Under 19 femminile di calcio a 5. Dal 5 al 7 giugno, al PalaRinaldi di Anzio, Aosta 511 e Saint-Pierre proveranno a giocarsi il titolo nazionale in una fase finale che vedrà impegnate le migliori otto formazioni italiane della categoria.

Un risultato significativo per il movimento valdostano del futsal femminile, che per la prima volta porta contemporaneamente due squadre alla fase finale nazionale Under 19.

Il percorso dell’Aosta511

L’Aosta 511 arriva all’appuntamento dopo un percorso praticamente perfetto nei playoff. Le gialloblù hanno infatti chiuso al primo posto il Girone Gold 1 con 14 punti, mantenendo l’imbattibilità anche nella seconda fase stagionale. Dopo aver dominato la stagione regolare, la squadra allenata da Tiago Calli ha confermato il proprio valore anche contro avversarie di alto livello, chiudendo davanti ad Audace Verona, Falconara e Scandicci.

Un percorso costruito anche grazie alla capacità offensiva della squadra, che nei playoff ha realizzato 37 reti in 6 partite.

Per l’Aosta 511 si tratta inoltre della 6ª partecipazione alle fasi finali nazionali della categoria: nelle precedenti edizioni le valdostane hanno raggiunto una semifinale, due eliminazioni ai quarti contro le future campionesse d’Italia e una contro una finalista.

Convocate: Mara Macchioni, Elisa Xhaysa, Martina Treves, Gaia Paonessa, Giorgia Lanzo, Celeste Fea, Eleonora Capobianco, Yousr Hamrouni, Rita Zappia, Alice Muscarà, Greta Allamani, Rebecca Cerri, Giulia Rizzo, Letizia Pierucci, Rebecca Cheli, Alice Paonessa.

Il percorso del Saint-Pierre

Percorso differente ma altrettanto significativo per il Saint-Pierre, che ha conquistato la qualificazione vincendo il Girone Silver 1. Le castellane hanno chiuso a quota 12 punti, gli stessi dell’Atletico Foligno, conquistando il pass per la fase finale grazie al primo posto del raggruppamento.

Per il Saint-Pierre si tratta inoltre della seconda qualificazione consecutiva alle finali nazionali Under 19, segnale della continuità di un progetto che continua a crescere e a confermarsi anche a livello nazionale nonostante una rosa particolarmente giovane.

Convocate: Aurora D’Asta, Gaia Ciavarella, Asia Orfano, Martina Brunelli, Angelica Gulino, Sharon Filippone, Letizia Melidona, Michelle Carrozzino, Asia Filippone, Darlisa Cagnola, Ilary Piras.

Il fischio d’inizio per le Final Eight sarà venerdì 5 giugno con i quarti di finale. L’Aosta 511 aprirà il programma alle ore 11 contro Women Roma, la squadra vincitrice del Girone Silver 2. In serata, alle ore 20, toccherà invece al Saint-Pierre affrontare il Cagliari, vincitore del Girone Gold 2.

In caso di qualificazione, le semifinali sono in programma sabato 6 giugno, mentre la finale scudetto si giocherà domenica 7 giugno alle ore 11.

Il calendario delle partite:

Venerdì 5 giugno – Quarti di finale

Ore 11:00: Aosta 511 – Women Roma

Ore 20:00: Cagliari – Saint-Pierre

Sabato 6 giugno – Semifinali

Ore 11:00: vincente Aosta 511-Women Roma vs vincente Lazio-Falconara

Ore 14:00: vincente Audace Verona-Bitonto vs vincente Cagliari-Saint-Pierre

Domenica 7 giugno – Finale

Ore 11:00: finale scudetto Under 19 femminile

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