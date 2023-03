Iniziati i Campionati italiani Aspiranti di La Thuile: Bieler e Collomb sfiorano il podio

Sono iniziati i Campionati italiani Aspiranti di La Thuile, dopo il cambio di calendario dovuto al meteo. Sfiorano il podio Tatum Bieler e la padrona di casa Giorgia Collomb nel gigante femminile, chiuso rispettivamente al 4° e 5° posto dopo essere state 4ª e 3ª nella prima manche.

A vincere il titolo Ludovica Righi in 2’13”21, seguita da Sofia Parravicini (2’13”52) e, in grande recupero, Camilla Vanni (2’13”77). Bieler (SC Gressoney) ha chiuso in 2’14”30, Collomb (Sc La Thuile Rutor) in 2’14”39. Al 18° posto Francine Rollet (Sc Chamolé; 2’19”87); 34° Sara Rubagotti (Sc Mont Glacier); 36° Martina Polletta (Sc Chamolé); 37° Bianca Corte (Sc Val d’Ayas); 38° Nicole Bionaz (Sc Pila); 39° Sara Benvenuto (Sc Val d’Ayas).

Maschi impegnati nello slalom, sul Grand Muret della ‘3 – Franco Berthod’, e medaglia d’oro che finisce al collo del trentino Federico Fontana (1’20”39; miglior crono in entrambe le manche), mentre alle sue spalle si posizionano due bellunesi: Filippo Dall’Anese (1’20”62; 3° a metà gara) e, in risalita di tre posti, Edoardo Baldo (1’21”00). Recupera cinque posizioni e chiude in 7° posizione Pietro Orsenigo (Sc Gressoney MR; 1’22”41); 13° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’23”33; nove piazze recuperate); risale di ben tredici posti ed è 15°Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB; 1’23”97); 16° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’23”48); 28° Hervé Bieller (Sc Crammont MB; 1’26”86).