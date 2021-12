Il 2021 per il PDHAE si conclude con una vittoria contro il Ligorna

Il 2021 si conclude con una vittoria per il PDHAE, che allo Stadio comunale di Montjovet ha battuto il Ligorna 1922 2-0.

I ritmi di gioco del primo tempo lasciano presagire tutt’altro risultato. Gli oranges, infatti, partono in sordina realizzando solo due tiri in porta in tutta la prima mezz’ora, che si gioca quasi esclusivamente nell’area dei padroni di casa. Qui Donaggio rischia più volte di portare la sua squadra in vantaggio. Verso la fine del primo tempo qualcosa inizia a smuoversi e Sterrantino prova a imbucare di testa un pallone servito da Jeantet, la palla però viene deviata in calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il PDHAE scende in campo con tutt’altro spirito. Ai ragazzi di Roberto Cretaz, infatti, bastano 3 minuti per passare in vantaggio, quando Mazzotti serve un assist millimetrico a Zucchini, che trovandosi esattamente di fronte alla porta del Ligorna riesce a gonfiare la rete. In seguito, grazie a una risalita, Jeantet si posiziona sulla fascia destra e passa il pallone a Tassi che entrando nell’area di rigore del Ligorna serve un passaggio decisivo a De Cerchio, che al 64° minuto del secondo tempo riesce ad assicurare la vittoria alla squadra. Il Ligorna, dopo aver giocato un buon primo tempo, nel secondo non riesce a trovare nessuna conclusione, risultando pericoloso solo negli ultimi minuti, quando Cabras si ritrova a parare un tiro dalla distanza e un tiro di testa di Donaggio.

I 3 punti conquistati nella partita di oggi permettono ai leoni di chiudere il 2021 al 5° posto nella classifica del girone, entrando a pieno titolo nella zona Playoff. Il campionato riprenderà mercoledì 5 gennaio quando il PDHAE recupererà ad Asti la 15° giornata di campionato.