Il Trofeo 7 Torri compie 36 anni e festeggia con un’altra grande novità, dopo l’introduzione della prova non competitiva dello scorso anno: la competizione amplia il proprio orizzonte e si propone non solo agli atleti e agli appassionati runner, esperti del mezzofondo e della corsa prolungata, ma strizza l’occhio anche a coloro che vogliono sfidare il cronometro in una prova veloce.

Domenica 29 ottobre, a partire dalle ore 9.45, andrà in scena, per la prima volta, per tutte le categorie la 3x500m, staffetta per velocisti lungo il quadrilatero del centro storico, finora appannaggio delle sole categorie giovanili, dagli 8 anni a salire. Da piazza Chanoux, sede di partenza e arrivo, con una prova a perdifiato i protagonisti, tre per ogni team, accelereranno in avenue du Conseil des Commis, via Festaz, via Gramsci e sprinteranno in via De Tillier, per dare il cambio al proprio compagno e raggiungere il traguardo.

Il Trofeo 7 Torri mantiene comunque il suo fascino di prova sulla distanza dei 4km, in staffetta composta da tre componenti. I club di atletica leggera si sfideranno per aggiudicarsi il Trofeo, quest’anno rappresentato da un quadro realizzato dall’artista Salvatore Cosentino che verrà assegnato alla società Fidal con il migliore piazzamento femminile e maschile.

Come già nel 2022, le prove del Trofeo 7 Torri saranno aperte a tutti gli sportivi maggiorenni e non più riservato solamente ai tesserati della federazione di atletica. Sarà sufficiente essere in possesso del certificato di visita medico-sportiva agonistica in corso di validità, avere compiuto 18 anni, e trovare altri due compagni con gli stessi requisiti, non necessariamente dello stesso genere, e il gioco è fatto. Sarà poi necessario, per tutti, iscriversi entro giovedì 26 ottobre sul sito web irunning.it.

La preiscrizione è obbligatoria sul sito, mentre la mattina di domenica 29 ottobre, sotto i portici del municipio, a partire dalle ore 8,30 si potrà confermare l’iscrizione e per le squadre assolute, sia della 3x500m che della storica 3x4km, versando la quota di 15 euro a staffetta (5 euro a persona).

«Come già lo scorso anno – commenta l’assessora allo Sport, Alina Sapinet – puntiamo a coinvolgere ancora di più la popolazione ampliando il lotto dei partecipanti Crediamo che mai come quest’anno la città sia viva e ricca di appuntamenti, alcuni dei quali a carattere sportivo particolarmente partecipati, come l’EdilecoRun24 e “Sport in piazza”, e che non si possa più parlare di stagioni trascurate. Prima del Trofeo 7 Torri, il 21 e 22 ottobre, si terranno le celebrazioni del centenario della sezione valdostana dell’Ana, mentre due giorni dopo la gara, il 31 ottobre, Aosta aderirà alla Giornata nazionale del trekking urbano, prima della Mostra mercato in occasione della festa Patronale di Saint-Martin, prevista per il 5 novembre. Seguirà, la settimana successiva, il festival dei cioccolatieri Art & Ciocc. in piazza Chanoux, e poi sarà già tempo di Marché Vert Noël con l’inaugurazione prevista il 24 novembre».

Il percorso

ll percorso del Trofeo 7 Torri 2023 risulta aderente all’ultima edizione con partenza da piazza Chanoux e prosecuzione in avenue du Conseil des Commis, via Tour du Pailleron (Torre Pailleron), via Matteotti, via Cerlogne, via Torino, via Garibaldi, piazza Arco d’Augusto, viale Chabod, via Rey (Torre dei Balivi), via de Maistre, via San Giocondo, piazza Roncas, via Tourneuve (Tourneuve), via Monte Solarolo, via Aubert, via Torre del Lebbroso (Torre del Lebbroso), via Stevenin, via Trottechien/Trotechin (Tour Bramafam), via Festaz, via Gramsci, via De Tillier e piazza Chanoux.

Il programma

Alle ore 9,45 saranno sulla linea di partenza i primi frazionisti della prova assoluta, competitiva e libera, della 3x500m con la prima serie che vedrà impegnati al massimo 20 squadre. Se si supererà il numero di 20 team iscritti, saranno previste altre partenze, mentre lo start unico della 3x4km competitiva e libera è previsto alle ore 11. A chiudere, indicativamente dalle ore 12,15, saranno i più giovani con le diverse partenze delle categorie Esordienti (8 e 10 anni), Ragazzi (under 14) e Cadetti (under 16).

Intorno alle ore 13 è prevista la cerimonia di premiazione in piazza Chanoux con riconoscimenti per le migliori staffette, per i migliori crono individuali, sia per la veloce 3x500m. che per la classica 3x4km Un giusto e atteso riconoscimento sarà tributato ai giovanissimi. Spazio infine per i club di atletica più numerosi e, a chiudere, la consegna del Trofeo 7 Torri che andrà alla società capace di ottenere, con le proprie formazioni, il miglior punteggio della 3x4km in campo femminile e maschile.