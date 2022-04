Il Trofeo Operval riporta in Valle il campionato regionale di trial

Dopo più di 15 anni, torna in Valle d’Aosta il campionato regionale di trial. Il Trofeo Operval, valido anche come campionato interregionale Piemonte-Valle d’Aosta, si disputerà in tre tappe per le categorie TR2, TR3, TR3 125, TR3 open, FEMMINILE, TR4, TR4 over, TR5, VINTAGE: l’8 maggio ad Ollomont, il 29 magio a Torgnon e si chiuderà il 7 agosto a Gaby.

“Dopo aver organizzato numerose gare ad ogni livello, dal regionale all’internazionale, sarà mio compito e cura tracciare tutte le zone del Trofeo. Compito impegnativo in quanto si tratta di terreni molto diversi da una gara all’altra”, commenta Eric Uva, tecnico di 3°livello FMI, nonché organizzatore e tracciatore. Le competizioni saranno aperte a tutti, i piloti non iscritti a dei motoclub valdostani o piemontesi potranno concorrere per la classifica del Trofeo Operval.

“Non potevamo non pensare alle nuove generazioni”, dice Davide Lombardi, delegato regionale FMI. “Ad ogni gara i bambini dai 6 ai 12 anni sono i benvenuti. Potranno così provare gratuitamente le minimoto da trial, seguiti da tecnici federali. E chissà, magari avvicinandosi a questo sport se ne innamoreranno e decideranno di continuare partecipando ai corsi che organizziamo in FMI Valle d’Aosta.”

Per Andrea Prando, titolare di Operval srl: “Le moto sono da sempre nel nostro DNA. Sono state per noi un punto di partenza nel 1947 quando mio nonno ha avviato l’attività. Da allora, anche se Operval è diventata un’azienda che si occupa di meccanica industriale, mio padre prima, io e mio fratello dopo e ora mia figlia di quasi 7 anni, abbiamo coltivato la passione per le moto. Per noi è un piacere e un onore contribuire attivamente a riportare in vita il campionato regionale di trial”.

I piloti devono iscriversi ad ogni singola gara attraverso il sito https://sigma.federmoto.it/ tranne per i piloti con solo tessera member che possono perfezionare l’iscrizione prima di ogni gara. Per ogni informazione: valledaosta@federmoto.it oppure seguire la pagina www.facebook.com/operval.aosta