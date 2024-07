La Thuile Trail, vincono Gollan, Farcoz e Rueda Santos

Più di 800 atleti si sono ritrovati a La Thuile, questa mattina, alla partenza della gara intitolata alla memoria di Edo Camardella, giovane alpinista e maestro di sci, travolto da una slavina sul Monte Bianco con l’amico Luca Martini il 30 novembre del 2019, distribuiti sulle tre distanze – 25, 43 e 70km – previste dall’evento. Sul percorso più breve, il podio maschile ha visto trionfare Ross Gollan (GBR) con un tempo di 02:36:39, seguito dal francese Bastien Perez (ALL TRIANGLES – THE NORTH FACE) con 02:38:26 e dall’italiano Federico Magagna (A.S.D.CLIMB RUNNERS) che ha chiuso in 02:43:13.

Tra le donne, la vittoria è andata a Angelika Eckl (SUEDTIROLER LV SPARKASSE – TEAM DYNAFIT) che ha terminato in 03:25:46, seguita da Chiara Regis (ASD RUN FAST) in 03:33:54 e Céline Ecoeur (JEAN PELLISSIER SPORT) con un tempo di 03:43:54.

Sui 43 km vittoria per Massimo Farcoz e Toni Mccann

Sulla distanza “marathon”, Massimo Farcoz (U.S. MALONNO – CIMALP) si è imposto con un tempo di 04:26:58, davanti al belga Jasper Mannaert (KBF BELGIUM – RAB BENELUX) che ha chiuso in 04:34:19 e all’italiano Edoardo Rossano (RUNAWAY MILANO A.S.D.) con 04:48:35.

Il podio femminile ha visto la sudafricana Toni Mccann (ADIDAS TERREX) trionfare in 04:52:18, seguita dalle italiane Margherita Vitali (RUNAWAY MILANO A.S.D.) con 05:26:16 e Susan Ostano (A.S.D.CLIMB RUNNERS) in 05:27:32.

Nella gara lunga 70 km s’impongono Gabriel Rueda Santos e Fabiola Conti

Nella distanza più lunga e impegnativa, il podio maschile è stato dominato dall’argentino Gabriel Rueda Santos che ha completato la prova in 08:06:02. Al secondo posto, lo spagnolo Jonata Tejada Ocejo (NORAVE SPORT) con un tempo di 08:22:54, seguito dall’italiano Michael Dola (SPORT PROJECT VCO – TEAM SCARPA) in 08:39:34.

Tra le donne, la vittoria è andata all’italiana Fabiola Conti (TEAM MUD & SNOW ASD) che ha concluso la sua gara in 09:06:35. Il podio, al momento, deve ancora essere completato.