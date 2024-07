Lorenzo Brunier quinto al Giro podistico Internazionale di Castelbuono 

Lorenzo Brunier torna a casa con un ottimo quinto posto dalla trasferta siciliana che lo ha visto impegnato nel prestigioso Giro podistico Internazionale di Castelbuono (Palermo).

La corsa su strada, a cui partecipano gli atleti di maggior spicco dell’atletica mondiale, si svolge in concomitanza con la Festa di Sant’Anna, patrona della cittadina siciliana, ed è tra le corse su strada più antiche al mondo, la prima edizione si svolse il 27 luglio 1912.

Il valdostano in forza al G.P. Parco Alpi Apuane ha concluso i 10 giri del percorso, per un totale di 11,34 km, da piazza Margherita, in 36’19”, dietro allo spagnolo Ilias Fifa (35’31”), all’americano Nick Hauger (35’34”) e ai connazionale Ahmed Ouhda (35’55”) e Luca Alfieri (36’06”).

“Ci tengo a ringraziare pubblicamente il mio coach Moreno Gradizzi e tutto il gruppo di allenamento che mi hanno permesso oggi di raggiungere un prestigiosissimo risultato in una gara altrettanto prestigiosa”, ha commentato Brunier all’arrivo.

