Mezzalama Jeunes: Fabien e Sebastien Guichardaz vincono la categoria Junior

Sulle nevi del Monterosa Ski sopra Gressoney-La-Trinité questa mattina, sabato 27 marzo, è andata in scena la terza edizione del Mezzalama Jeunes, gara riservata alle categorie Junior e Cadetti inserita nel prestigioso circuito de La Grande Course Jeunes. Le gare sono partite da Gabiet all’ombra del Monte Rosa e a pochi metri dalle tracce dell’ultima discesa del Trofeo Mezzalama.

Sul tracciato disegnato per l’occasione da François Cazzanelli e Emrik Favre, risultato molto tecnico e spettacolare con due tratti a piedi e veloci discese in neve fresca, hanno conquistato il primo posto Fabien e Sebastien Guichardaz mentre nella classifica juniores “in rosa” hanno vinto le fondiste della Valle del Lys Beatrice Bastrentaz e Amalia Laurent. Nella categoria cadetti sigillo delle “ragazze di casa” Noemi Junod e Elisa Tron. Tra i pari categoria al maschile il Team AOC ha visto salire sul gradino più alto del podio Filippo Bernardi e Emanuele Balmas.

Per avvicinare e appassionare queste giovani leve al mondo del Mezzalama, domani i partecipanti, accompagnati da guide alpine, potranno risalire in quota verso il Rifugio Mantova e la Capanna Gnifetti per assistere alla discesa degli atleti del Trofeo Mezzalama.

Tutto pronto per il Mezzalama

Domani mattina, alle ore 5:30 le 283 squadre iscritte partiranno dal centro di Breuil-Cervinia per la lunga cavalcata sino a Gressoney-La-Trinité attraversando il ghiacciaio del Monte Rosa. Le condizioni del tracciato, nonostante le precipitazioni nevose degli ultimi giorni, sono ottime, il vento ha lavorato nei tratti più esposti come il Castore e il Naso del Lyskamm, ma non ha rovinato il lavoro di messa in sicurezza profuso dalle guide alpine.

Per quanto riguarda le squadre che si contenderanno la vittoria finale, confermata la starting list con il pettorale numero 1 del team del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur formato da Robert Antonioli, Michele Boscacci e Matteo Eydallin. La squadra “Kilian with the Austrian’s” avrà il pettorale numero 2 e sarà composta dallo spagnolo Kilian Jornet e dai due austriaci Jakob Herrmann e Armin Hoefi. Con il pettorale numero 3 partirà il team italo-elvetico formato da William Boffelli, Werner Marti e Martin Anthamatten. L’altra squadra italiana di Damiano Lenzi, Nadir Maguet e Davide Magnini purtroppo non sarà al via per problemi di salute. Probabili outsider saranno i francesi Xavier Gachet, William Bon Mardion,e Samuel Equy che partiranno con il numero 5; da tenere d’occhio il team italiano formato da Henri Aymonod, Pietro Lanfranchi e Alex Oberbacher.

Nella gara femminile la squadra da battere sarà quella formata dalle francesi Axelle Mollaret, Lorna Bonnel e dall’azzurra Alba De Silvestro. Il team di Elena Nicolini, Corinna Ghirardi e Bianca Balzarini cercherà di conquistare un gradino del podio. A contendersi le posizioni di alta classifica saranno anche le “Dynafit Girls” Veronika Mayerhofer (AT), Malene Blikken Haukøy (NO) e Johanna Hiemer (AT) e dalla squadra di Marta Riba (ES), Nahia Quincoces (ES) e Valentine Fabre (FR).