Quattro valdostane sul tetto d’Italia: il Piemonte-Valle d’Aosta vince il Torneo delle Regioni di calcio a 5 femminile

La Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta si cuce sul petto il secondo scudetto della storia nel Torneo delle Regioni di calcio a 5 femminile, dopo aver sconfitto a Fondi (Latina) venerdì 1° maggio le campionesse in carica del Lazio e concedendo il bis dopo il titolo del 2018. Un trionfo che ha un forte sapore rossonero, con la presenza di quattro atlete valdostane: a rappresentare il Saint-Pierre, società nata per sviluppare il movimento del futsal femminile, c’erano Asia Orfano (classe 2005), Angelica Gulino (2004) e Martina Brunelli (2010), a cui si aggiunge Valentina Cugnod, classe 2006 che gioca nell’Ivrea ma il cui padre Roberto è originario di Brusson, e miglior marcatrice del torneo.

Le ragazze allenate da Mauro Pioli hanno subito una sola sconfitta nel girone di qualificazione ad opera dell’Abruzzo, inanellando le vittorie con Campania e Trento nei gironi, sconfiggendo poi la Toscana per 3-0 ai quarti e la Calabria 5-1 in semifinale. Servono i tempi supplementari per decidere la vincitrice tra Piemonte-Valle d’Aosta e Lazio in una finale spettacolare: le campionesse in carica passano in vantaggio con Quattrociocchi, ma è la valdostana Cugnod a pareggiare e portare poi le sue in vantaggio nel primo tempo supplementare (realizzando così il suo decimo gol). Nel secondo supplementare Gulino allunga sul 3-1, prima che Santini firmi il definitivo 3-2.

Alla finale erano presenti, oltre al presidente del Saint-Pierre Marco Tomassi ed al dirigente Stefano Brunelli che hanno seguito tutto il torneo, anche Simone Esposito, direttore generale della società valdostana, il vicepresidente Carmelo Nicosia, ed alcuni tifosi. “È stata una finale spettacolare che ha emozionato tutto il pubblico presente”, commenta Esposito. “Sono veramente molto contento per tutto il gruppo squadra della Rappresentativa, per le nostre ragazze e per la nostra società. Scendere a Fondi a vedere la finale era una promessa che mi ero fatto prima della semifinale. Un’esperienza bellissima per noi come per tutte queste ragazze che hanno dato il massimo in tutte le partite, onorando la maglia e la propria Regione”.