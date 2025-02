Il Rally Valle d’Aosta torna a Saint-Vincent, si correrà il 3 e 4 maggio 2025

Il 46° Rally Valle d’Aosta, in programma il 3 e 4 maggio 2025, torna a Saint-Vincent che ne è stata sede in passato e per molti anni. “Una decisione maturata a seguito di incontri svoltisi tra i vertici dell’Automobile Club Valle d’Aosta, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ACVA Sport e l’Amministrazione Comunale”, si legge in una nota di ACVA. “Quest’ultima ha accolto da subito e con entusiasmo la proposta degli Organizzatori della prestigiosa gara automobilistica di ospitare nella località termale le fasi salienti della Gara”.

Sarà infatti il centro storico di Saint-Vincent, in particolare la Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, a fungere da speciale palcoscenico per gli equipaggi iscritti al 46° Rally Valle d’Aosta nelle fasi di Partenza e Arrivo della competizione. Il Centro Congressi del Comune sarà sede della Direzione Gara, della Segreteria, dei Cronometristi e dell’Ufficio Stampa, mentre l’allestimento del Parco Assistenza è confermato ad Aosta presso il Piazzale della Cabinovia di Pila.

Il programma e il percorso del rally sono ancora in fase di definizione e saranno oggetto di specifica comunicazione in tempi brevi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet ufficiale della manifestazione https://www.rallyvalledaosta.it/

Il Rally Valle d’Aosta si correrà il 3 e 4 maggio 2025

23 dicembre 2024

Il 46° Rally Valle d’Aosta andrà in scena il 3 e 4 maggio 2025. A svelare le date il Presidente dell’Automobile Club Valle d’Aosta Ettore Viérin.

“Ci siamo ricollocati in un periodo tradizionale per la nostra gara, così come è stato per parecchie edizioni disputate nei primi anni del 2000 – dice Viérin – a mio avviso è un periodo congeniale perché essendo all’inizio dei campionato ci può essere maggiore interesse sulla nostra gara e di conseguenza un buon numero di iscrizioni”.

Il Rally Valle d’Aosta è inserito nel Calendario della Coppa Rally di Zona (Zona 1) come 2ª prova, preceduto, il 13 aprile 2025, dal 19° Rally Regione Piemonte di Alba, che sarà anche la 2ª gara del campionato italiano Assoluto.

Della Zona 1 fanno parte anche Rally di Casglione Torinese (29 giugno), Rally Valle Ossolane (20 luglio), Rally Cià di Torino e Valli di Lanzo (31 agosto), Rally del Rubineo (21 settembre) e Rally Santo Stefano Belbo (5 ottobre).

ACVA Sport A.S.D. svolgerà il ruolo di co-organizzatore dell’evento.