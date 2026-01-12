Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Predazzo
  • Ultima modifica: 12 Gennaio
  • 12:37

Il Suzuki Winter Triathlon parla valdostano: Axelle Vicari e Alessandro Saravalle vincono la prima tappa

Ad imporsi, nella prima tappa del circuito, a Predazzo, sono stati i due valdostani, entrambi portacolori della Trisports.it Team. Prossimo appuntamento il 24 e 25 gennaio a Cogne, dove sono in programma i Campionati Italiani individuali.
Axelle Vicari sul podio del Suzuki Winter Triathlon a Predazzo
Sport

Parla valdostano la prima tappa del circuito Suzuki Winter Triathlon andata in scena a Predazzo, nella provincia autonoma di Trento, gli scorsi 10 e 11 gennaio.

Ad imporsi, infatti, sono stati Alessandro Saravalle e Axelle Vicari, entrambi portacolori della Trisports.it Team. In campo maschile, Saravalle ha chiuso la gara in 42’06” davanti a Franco Pesavento (Granbike Triathlon), neo campione italiano di Winter Duathlon. Terza posizione per Jacopo Fanton della Doloteam.

Alessandro Saravalle sul podio del Suzuki Winter Triathlon a Predazzo
Alessandro Saravalle sul podio del Suzuki Winter Triathlon a Predazzo

Tra le donne, successo per Vicari che ha confermato l’ottimo stato di forma dopo il titolo italiano di Winter Duathlon conquistato il giorno prima. Vicari ha tagliato il traguardo in 53’05” precedendo Elisabetta Stocco (Buonconsiglio Nuoto) e Ludovica Sabbia (Granbike Triathlon), che hanno replicato il podio della prova tricolore.

Il circuito Suzuki Winter Triathlon proseguirà ora il 24 e 25 gennaio a Cogne, dove sono in programma i Campionati Italiani individuali. A seguire, appuntamento il 7 e 8 febbraio ad Alagna Valsesia (Vercelli) per la prova a squadre, prima della conclusione del 22 febbraio sul Monte Bondone, in Trentino.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
saintorso
vdaorienta x
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI