Il Suzuki Winter Triathlon parla valdostano: Axelle Vicari e Alessandro Saravalle vincono la prima tappa

Parla valdostano la prima tappa del circuito Suzuki Winter Triathlon andata in scena a Predazzo, nella provincia autonoma di Trento, gli scorsi 10 e 11 gennaio.

Ad imporsi, infatti, sono stati Alessandro Saravalle e Axelle Vicari, entrambi portacolori della Trisports.it Team. In campo maschile, Saravalle ha chiuso la gara in 42’06” davanti a Franco Pesavento (Granbike Triathlon), neo campione italiano di Winter Duathlon. Terza posizione per Jacopo Fanton della Doloteam.

Tra le donne, successo per Vicari che ha confermato l’ottimo stato di forma dopo il titolo italiano di Winter Duathlon conquistato il giorno prima. Vicari ha tagliato il traguardo in 53’05” precedendo Elisabetta Stocco (Buonconsiglio Nuoto) e Ludovica Sabbia (Granbike Triathlon), che hanno replicato il podio della prova tricolore.

Il circuito Suzuki Winter Triathlon proseguirà ora il 24 e 25 gennaio a Cogne, dove sono in programma i Campionati Italiani individuali. A seguire, appuntamento il 7 e 8 febbraio ad Alagna Valsesia (Vercelli) per la prova a squadre, prima della conclusione del 22 febbraio sul Monte Bondone, in Trentino.