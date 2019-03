Vivicittà corre a ritmo di record: in 900 per le vie di Aosta

Grande partecipazione per la 36° edizione di Vivicittà, manifestazione podistica che si tiene in più di 60 città in Italia e nel mondo organizzata dalla UISP. Quest’anno sono state circa 900 le persone che hanno corso o camminato tra le vie del centro storico di Aosta: circa 650 i partecipanti alla camminata ludico-motoria da 3 km, 150 gli studenti che hanno corso la non competitiva aderendo al progetto “Aiuto la mia scuola” (le classifiche delle scuole con il maggior numero di iscritti saranno disponibili da martedì) e 81 partecipanti alla competitiva da 10 km.

A vincere la gara è stato un gradito ritorno, quello di Xavier Chevrier che, dopo un anno di tribolazioni per un infortunio difficile da capire, ha concluso in 32’40”. Al secondo posto Alex Ascenzi in 33’16” ed al terzo Jordy Bollon in 33’35”, entrambi dell’Atletica Cogne. In campo femminile netto dominio dell’olimpionica Charlotte Bonin, 10° assoluta con il tempo di 37’22”, davanti a Sara Trevisan (39’05”) e Valeria Poli (41’45”).

Qui una galleria fotografica di questa domenica di sport e non solo.