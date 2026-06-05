Torna il McLion Trophy: in 3000 alla festa del calcio giovanile

Club professionistici e società dilettantistiche, squadre valdostane ma anche greche e danesi, calcio e calcio a 5, tutti in Valle d’Aosta con un solo obiettivo: divertirsi. Il McLion Trophy torna dal 12 al 14 giugno per la sua quarta edizione (11° Trofeo Valle d’Aosta Calcio) con grandi numeri – a partire dalla conferenza stampa, con 12 persone a presentare l’edizione 2026, in pratica una squadra di calcio con l’allenatore – che parlano di 200 squadre (160 per il calcio e 40 per il futsal), 3000 bambini e bambine provenienti da 10 nazioni (a cui si aggiungono allenatori, dirigenti, famiglie) che giocheranno su 33 campi di 10 Comuni: Gressan, Aymavilles, Aosta, Saint-Pierre, Roisan, Saint-Christophe, Charvensod, Quart, Nus e Verrès.

Sarà la grande festa del calcio giovanile che ruoterà attorno al McLion Village all’area verde di Gressan, con le diverse categorie: Esordienti (Under 13 e Under 12), Pulcini (Under 11 e Under 10), Primi Calci (Under 9 e Under 8). Ci saranno squadre come Genoa, Pisa, Juventus, Torino, Lazio, Cagliari, Fiorentina, Spezia e Roma, ma anche i rumeni del Cluj, i greci del Panathinaikos, il Rudar Breza dalla Bosnia Erzegovina e il Gornik Zabre dalla Polonia.

Società e pubblico potranno seguire l’evoluzione del torneo sulla webApp accedendo al link: https://mcliontrophy.pages.dev/. Il portale web fornirà un aggiornamento costante dei risultati e delle classifiche oltre al calendario con orari e designazione dei campi di tutte le partite per ciascuna categoria.

Sarà un torneo all’insegna della tradizione ma anche del rinnovamento, e lo si può intuire dal ricambio generazionale avvenuto all’interno del Comité Sportif de la Vallée d’Aoste, con il “passo di lato” da parte di due demiurghi del trofeo, Renzo Bionaz e Loris Chabod, che lasciano i ruoli di vertice ai loro successori Benoit Chabod, neopresidente, e Michelle Bionaz, sua vice, rimanendo comunque all’interno del comitato organizzatore: “Dopo 11 anni è giusto avere dei giovani all’interno del nostro gruppo, è un torneo complicato e impegnativo e serve un ricambio generazionale”, ha detto Renzo Bionaz. “Abbiamo entusiasmo e voglia di fare bene, e in questo saremo accompagnato dall’esperienza di chi è qui da sempre”, sono le parole del neopresidente Benoit Chabod. “Per tutti sarà un’occasione di crescita, amicizia e condivisione”.

E il focus principale sarà appunto la festa e il divertimento, come hanno sottolineato i partecipanti alla presentazione, da Marco Albarello, delegato regionale FIGC (“lo sport è un veicolo culturale importante”) a Jean Dondeynaz (presidente del CONI valdostano), da Marco Pozzan (referente del settore giovanile dell’Aygreville) a Leonardo Fea dell’Aosta Calcio 511, dal sindaco di Gressan René Cottino all’assessora di Aosta Alina Sapinet, fino a Piercarlo Lunardi, presidente del Panathlon Club VdA che ha istituito nuovamente il Premio Fair Play: “Bisogna ricreare una cultura calcistica, vorremmo che tornei come questi siano momenti di gioia e rispetto, a partire dai genitori”. Renzo Testolin e Giulio Grosjacques hanno invece sottolineato le ricadute sulla Valle d’Aosta e l’importanza del gioco di squadra: “A Gressan abbiamo sempre trovato una collaborazione incredibile con centinaia di persone che si sono messe a disposizione. In alcuni posti certe cose riescono meglio”.

IL PROGRAMMA DEL MCLION TROPHY

venerdì 12 giugno:

ore 16:00 inizio partite fasi a gironi

ore 19:30: premiazione “Panchina d’Oro” Aiac VdA

ore 20:30 cerimonia di apertura del torneo

a seguire dj set con Re.served_

sabato 13 giugno:

ore 10:30 inizio partite

ore 16:00 spettacolo di magia di Gabriele Mago Gentile

a seguire concerto live della band Nicole Magolie & Diamonds

ore 21:00 spettacolo musicale

domenica 14 giugno:

ore 10:00 inizio fasi finali

ore 16:00 inizio finali

ore 17:30 premiazioni