Arrampicata e pulizia delle falesie: torna in Valle d’Aosta Climb&Clean

Due giornate di pulizia delle falesie per sensibilizzare sull’importanza di preservare l’ambiente montano: torna in Valle d’Aosta Climb&Clean, l’iniziativa ideata dagli alpinisti Matteo Della Bordella e Massimo Faletti, che unisce la passione per l’arrampicata alla tutela dell’ambiente naturale.

L’appuntamento valdostano è in programma per domenica 13 aprile alla falesia di Vollein, a Quart, a partire dalle 9, mentre martedì 15 aprile l’iniziativa si sposta in Trentino, in Val Campelle.

Climb&Clean, che dal 2021 ha raccolto oltre 40.000 chilogrammi di rifiuti (tra cui elettrodomestici, plastica, copertoni, indifferenziato, vetro, automobili e camion), nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli appassionati di arrampicata e il pubblico in generale sull’importanza di non lasciare rifiuti nelle aree montane e in natura. Il progetto promuove comportamenti responsabili e coinvolge direttamente gli scalatori, incoraggiandoli a riportare a casa i propri rifiuti e a raccogliere quelli trovati lungo i sentieri, lasciando il territorio in condizioni migliori di come lo si è trovato.

Durante le giornate di pulizia, i partecipanti avranno la possibilità di contribuire attivamente alla rimozione di rifiuti accumulati nelle falesie, preservando così la bellezza naturale delle montagne e garantendo la fruibilità delle aree di arrampicata.