No all’introduzione di orsi in Valle d’Aosta: pronta risoluzione in ConsVda

La Valle d’Aosta è pronta a dire “no” all’introduzione di esemplari di orso nella nostra regione. E’ quanto prevede una risoluzione iscritta in Consiglio regionale dalla maggioranza regionale. Il testo, che vede come primo firmatario l’ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, ricorda quanto recentemente accaduto in Trentino e riporta le ipotesi emerse in quel territorio di “ridurre il numero degli orsi tramite catture, abbattimenti e delocalizzazioni degli animali”. Da qui i timori sollevati dalla maggioranza che chiede al Governo regionale “non autorizzare l’immissione di orsi nel territorio regionale”, di “sostenere la necessità espressa da altri enti territoriali di intervenire per una gestione delle specie rivolta anche al contenimento della stessa” m anche di “promuovere l’approvazione di protocolli d’intervento nei casi di esemplari problematici”.