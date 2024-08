A Verrès tornano i festeggiamenti di Saint-Gilles, sempre più in grande

Sono 26 i comuni italiani che condividono Sant’Egidio come patrono: Verrès è la punta e al vertice opposto c’è Linguaglossa, in Sicilia. Come in ogni fine estate, il Comune ha stilato un programma che considera sia la storia medievale del paese che la natura religiosa della festa.

Ha dato il via alla celebrazione del patrono l’apertura de “L’arte di Verrès torna a Moûtiers”, il cui tema era quest’anno la solitudine. L’esibizione, visibile al piano terra di Maison La Tour, raccoglie opere realizzate da verreziesi e portate a Moûtiers, città gemellata con Verrès, al cui concorso ha vinto quest’anno il primo premio Walter Uccari.

Il sindaco Alessandro Giovenzi e il vicesindaco Alessandro Rossi hanno annunciato le ricche iniziative organizzate per la celebrazione di Saint-Gilles al primo piano di Maison La Tour, proprio dove sono in mostra quadri e fotografie realizzati da alcuni partecipanti dei concorsi pittorico e fotografico indetto dal Comune i cui vincitori saranno premiati il 1° settembre, insieme ai concorrenti del concorso letterario e ai vincitori del torneo di Pinnacola.

E’ proprio il tradizionale torneo di Pinnacola l’appuntamento più imminente delle celebrazioni patronali: si terrà a partire da martedì 27 fino a venerdì 30 agosto presso il Centro d’Incontro Socio Culturale.

Ottima occasione per “risvegliare lo spirito di appartenenza al nostro territorio” – come dice Rossi – è la serata programmata per giovedì 29 agosto alle 20.30 al Salone Bonomi, durante la quale verranno proiettati diversi vecchi filmati della scontrada, una storica manifestazione di Verrès. Questo peculiare evento aveva luogo nel borgo e vedeva “scontrarsi” i cittadini in modo amatoriale su diversi aspetti, dalla vita sociale a quella culturale e musicale. “E’ un modo per far risvegliare le coscienze; è piacevole vedere quanto fosse alta la partecipazione del paese a quei tempi” ha notato il sindaco. “Abbiamo visto le piazze piene, con centinaia di persone che guardavano e altrettante che preparavano scenette e sketch, per poi giungere a una competizione che diventava accesa come il Palio di Siena” scherza Alessandro Rossi.

Un nuovo spazio per Medioevo nella Terra degli Challant

Per le attività legate al progetto “Medioevo nella Terra degli Challant” si è deciso di fare un cambio di rotta nella scelta del luogo: sarà infatti la Cascina Murasse a ospitarle, al posto del centro.

Dalle 14:30 fino alle 20 di sabato 31 agosto si potrà assistere a intrattenimenti e animazioni medievali, tra cui giocoleria, giochi di equilibrio e perfino a uno spettacolo con lancio di coltelli anche infuocati con bersaglio in movimento, fino ai giochi di fuoco previsti per lo spettacolo finale. Il tutto allietato da musica medievale, truccabimbi e un aperitivo con pietanze medievali e circondato da saltimbanchi.

Per le 18 è prevista una partita a scacchi; questa, come altre attività del pomeriggio, renderanno centrale in questa edizione la figura di Iolanda, importante personaggio negli scacchi appartenente alla famiglia degli Challant. E’ in ragione di questa pensata che nelle locandine del progetto sono state disposte immagini delle varie figure femminili che hanno interpretato Iolanda negli anni.

Medioevo nella Terra degli Challant “procede per la strada giusta”, si congratula Giovenzi, e si sta ampliando sia sul fronte delle iniziative che dei membri stessi: si è infatti aggiunto agli altri 6 comuni quest’anno Brusson.

La “vera e propria” festa patronale

Il 1° settembre, in quanto data di Sant’Egidio, è la giornata più densa. In più, si sovrappone con la terza domenica della Mostra mercato dell’antiquariato “Petit Marché des Brocanteurs a Verrès”, le cui bancarelle si svilupperanno lungo il centro storico, animato dalla musica della Società FIlarmonica di Verrès.

Alle ore 10, presso la Collegiata di Saint Gilles, si celebrerà la Messa commemorativa del Santo Patrono con la benedizione delle Associazioni e Gruppi del paese.

Dopodiché, dalle 11 alle 18 nel Parco Urbano saranno allestiti gonfiabili e animazioni organizzate per bambini e famiglie.

Alle 11.30, insieme alle premiazioni dei concorsi e del torneo di Pinnacola, verranno consegnati i certificati di esibizione ai ragazzi della Filarmonica che hanno collaborato con le Fanfare a Cavallo della Polizia di Stato. “Si tratta di certificati che arrivano direttamente dal Ministero della Difesa” ne sottolinea il rilievo il sindaco.

Appuntamento molto interessante anche quello delle 17:30 presso Le Murasse: un concerto della Special Orchestra, un gruppo composto da ragazzi disabili proveniente dalle Valli di Lanzo. Quella che terranno a Verrès sarà solo la loro seconda esibizione, dopo il loro esordio a Trento. Si nutre molta curiosità e stima in questi talenti; attesa l’esibizione di due cantanti sorde e alcuni musicisti ipovedenti e completamente non vedenti.

Concluderà la giornata alle 21 lo Spettacolo Cabaret in Piazza Chanoux “Eh sto abbastanza bene” di Gigi Travostino, comico che partecipò anche a Zelig.

Oltre a queste date, fino al 29 settembre sarà visitabile “Una boccata d’arte”, una mostra d’arte contemporanea e dal carattere agreste dell’artista lituano Augustas Serapinas. Nello specifico, si tratta di un progetto, la cui partecipazione deriva dallo spunto di una cittadina, calato su 20 comuni italiani, con l’obiettivo di conferire visibilità a giovani artisti contemporanei. Quest’anno il progetto è legato a Canale Nove, sul quale la scorsa settimana è comparso Verrès.

Ancora, fino al 14 settembre avrà luogo la rassegna corale organizzata dal Coro di Verrès #cantinsieme a Silvio.

Si ricorda inoltre che la seconda edizione del Vertikal 3D, che coinvolge la zona di Torille, è stata spostata dal 24 agosto al 5 ottobre, giorno precedente alla Festa della Zucca, che si terrà, invece, in centro paese.