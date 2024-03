Presentato il Programma di sviluppo turistico di Aosta, ma serve una “governance”

Aosta ha bisogno di una governance turistica, che si occupi – da parte pubblica – di realizzare studi ed elaborazioni sul mercato turistico, redigere un Piano strategico concertato con gli operatori, varare norme per lo sviluppo turistico coordinato, occuparsi di direzionare l’attività dei privati per uno sviluppo coordinato e “creare” il prodotto turistico stilando anche un Piano di comunicazione e marketing.

È questo, in somma sintesi, l’obiettivo del Programma di sviluppo turistico del Comune di Aosta – il cosiddetto Pst –, presentato oggi durante i lavori della I e II Commissione consiliare, in riunione congiunta.

“Gli operatori turistici di Aosta ci restituiscono una visione con luci e ombre – ha spiegato Aimé Pernettaz di TrusimOk, società incaricata di redigere il Pst –. Le politiche turistiche sono in capo al Comune ma manca una struttura dedicata. Il sistema turistico appare frammentato, con una distribuzione di competenze poco chiara, a volte, tra Aosta e la Regione”.

Non solo: “L’offerta turistica non è davvero interconnessa – ha aggiunto nella sua presentazione –. Gli operatori di Pila sono organizzati in un Consorzio, modello in cui pubblico e privato collaborano per lo sviluppo territorio. Uno degli obiettivi del Programma sarebbe quello di individuare un sistema di governance del settore pubblico, un ente strumentale che rappresenti sia il pubblico sia il privato, un team con un approccio manageriale verso il turismo che individui i progetti principali per metterli a terra, e con conoscenza del mercato”.

Oltre alla creazione della governance, il Pst – tra i progetti chiave – individua lo sviluppo del brand Aosta, un “Aosta Culture Park” (valorizzando cioè la cultura come uno degli asset prioritari del territorio cittadino), la realizzazione di un “Aosta Outdoor Park” (che comprenda un’offerta strutturata, con tanto di itinerari e segnaletica, per il trekking, la bicicletta e lo sci, in stretta connessione con Pila), progetti che leghino urbanistica e mobilità e la valorizzazione dell’esperienza enogastronomica.

Centrali, poi – sempre stando al Programma – la valorizzazione in chiave turistica di piazza della Repubblica e la pedonalizzazione dell’Arco di Augusto, considerati due “punti strategici” per i turisti, come anche la famosa “Porta sud” della città (dove insiste, cioè, il parcheggio e la partenza della telecabina per Pila), prevedendo o un varco ciclo-pedonale, o un cavalcavia ciclo-pedonale o il potenziamento del sottopassaggio ciclo-pedonale per attraversare la ferrovia e far utilizzare ai turisti, in prevalenza, il “parking de la Ville”.

Zona in cui, ha detto ancora Pernettaz, “si potrebbe realizzare un parcheggio intermodale che permetta di posteggiare le auto senza uscire dall’autostrada” o ancora “un parco fluviale per riqualificare le sponde della Dora, collegandole alla città, ridando dignità all’area e creando un’attrattiva green e sostenibile”.

Le perplessità dell’opposizione

Programma che non convince a fondo i commissari di opposizione. O, per meglio dire, a risultare nebulosa è l’applicazione pratica di questo Pst.

“Si potrebbero avere esempi – ha chiesto Roberta Carla Balbis de La Renaissance –? Cosa si intende quando si ripete ‘cultura’? Invece di parlare dei ‘massimi sistemi’ si può fare qualche esempio pratico legato a questa città? Perché ho sentito cose condivisibili ma anche molto ovvie. Ma ora? Qual è il primo passo che ci proponiamo di fare?”.

Questione toccata anche da Sergio Togni (Lega): “Io avrei creato un gruppo multidisciplinare e avrei speso un po’ di soldi per avere il meglio per Aosta – ha detto –. Rimane il 20 per cento di ciò che mi sarei aspettato per una città che si vuole turistica e per lo strumento che dovrebbe inquadrare tutti gli eventi. Poi si dice: ‘bisognerebbe potenziare la Via Francigena’. Ma come? Avrei preferito scendere un po’ più nel dettaglio”.

Un orizzonte di breve/medio periodo

“Il Pst – ha replicato Loris Sartore, assessore con delega alla Pianificazione territoriale – contiene ovviamente i progetti e le previsioni di sviluppo che il Comune si intende dare nei prossimi anni e ha un orizzonte temporale di breve/medio periodo, tra i tre e i cinque anni”.

“L’Area turistica avrà ora compito di portare avanti quanto definito in questo Pst, che condivido – ha detto invece l’assessora alla Promozione turistica Alina Sapinet –. Anni fa si parlava delle potenzialità turistiche di Aosta. Ora lo sta diventando una città con questa vocazione, e i dati delle presenze stanno aumentando velocemente. Si sta cercando anche di portare avanti i discorsi fatti con il Consorzio Pila ed i partner del turismo. Spero che il Pst sia la ‘spinta’ decisiva per fare qualcosa di concreto”.

Il Pst tornerà in Commissione – questa volta la seconda – il 19 marzo, che dovrà esprimere il suo parere. Dopo l’adozione è prevista la pubblicazione del documento con la possibilità, da parte di chiunque, di presentare eventuali osservazioni, per poi arrivare all’approvazione definitiva in Consiglio comunale.