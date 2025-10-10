Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Bionaz, scelta la Giunta

Si è insediata la nuova Giunta comunale di Bionaz. Lunedì scorso, 6 ottobre, il sindaco Valter Nicase ed il vicesindaco Albert Betemps, infatti, hanno giurato davanti al nuovo Consiglio comunale.

Dopo il giuramento, i lavori in aula sono proseguiti con la nomina degli assessori Paolo Barailler e Chantal Giachino.

“Nel segno della continuità amministrativa e nel contempo con un rinnovamento importante con cinque consiglieri nati negli anni 2000 – si legge in una nota – l’amministrazione del Comune di Bionaz potrà contare di un mix di esperienza e rinnovamento che darà sicuramente risultati preziosi per lo sviluppo di questo piccolo comune che ha saputo negli anni ritagliarsi un’importante fetta di mercato turistico”.

Infatti, prosegue la nota “la collaborazione tra pubblico e privato ha portato il cComune di Bionaz ad essere un punto di riferimento del turismo dolce, immerso nella natura con magnifici sentieri, nello stesso tempo la piccola località montana, grazie al suo impianto sportivo che gli ha dato un’identità chiara, è diventata punto di riferimento per il biathlon valdostano, nazionale e internazionale”.

L’Amministrazione comunale di Bionaz per i prossimi cinque anni sarà composta dal sindaco Nicase (dipendente In.VA, riconfermato alla guida del paese), il suo vice Betemps (dipendente di azienda che opera nei servizi ambientali, con esperienza come amministratore prima in Sitrasb e attualmente della Sav, nonché vicepresidente dell’Ana valdostana).

Gli assessori della Giunta Nicase sono, invece, Paolo Barailler (geometra e imprenditore turistico) e Chantal Giachino (educatrice). Sono stati confermati consiglieri comunali, dopo le Elezioni dello scorso 28 settembre, Mathieu Betemps (studente), Noemi Betemps (imprenditrice agricola), Patrizio Bionaz (imprenditore turistico), Simon Carvalho (studente), Andrea Cecchelero (elettricista), Maura Petitjacques (imprenditrice turistica) e Sharon Jotaz Petitjacques (operatrice sanitaria).