A Cervinia raffiche di vento fino a 100 km/h fanno oscillare la seggiovia Cretaz

Attimi di paura oggi nel comprensorio di Cervinia, dove forti raffiche di vento improvvise, superiori ai 100 chilometri all’ora, hanno bloccato la seggiovia Cretaz.

L’impianto, spiega in una nota la Cervino Spa, era già stato chiuso al pubblico per il repentino peggioramento delle condizioni e gli ultimi passeggeri stavano raggiungendo la stazione a monte.

“Nella fase di scarico della linea – avvenuto in totale sicurezza e secondo le procedure – si è registrato un ulteriore aumento del vento (Nda come si vede nel video postato sulla pagina Sei di Breuil Cervinia se). Tutte le persone a bordo sono arrivate a destinazione senza conseguenze”.

Il vento da Sud ha rallentato anche il funzionamento della telecabina Breuil-Cervinia – Plan Maison e dell’adiacente funivia Breuil-Cervinia – Plan Maison.

“Anche in questo caso, – conclude Cervino Spa – le linee sono state scaricate in totale sicurezza, grazie al pronto intervento e alla professionalità dei dipendenti della società”.