Strada regionale 47, la pista di servizio alle battute finali

La realizzazione della pista di servizio lungo i tratti danneggiati dall’alluvione della regionale 47 per Cogne, riservata ai mezzi d’opera, è alle battute finali. E’ previsto che nella prima mattinata di domani, lunedì 8 luglio, dal cantiere al km 9.4 (a monte del ponte di Chevril, il punto dove l’acqua del torrente Grand Eyvia ha fatto più danni) parta un convoglio, soprattutto di scavatori, che raggiungerà in circa 2 ore la località di Cogne.

Dopo che, già nel pomeriggio di ieri, sabato 5, il primo escavatore era riuscito a superare il tratto al km 9.4, e a raggiungere il km 17 della strada regionale (a Epinel, altro tratto danneggiato della strada) per sistemare una prima pista di passaggio dei mezzi d’opera, ora i nuovi mezzi saranno utilizzati per iniziare i lavori di ripristino dei danni causati dal maltempo a Cogne, operando sulle priorità d’intervento individuate dai tecnici regionali sui torrenti Valnontey e Grand Eyvia.

Sempre nella giornata di domani è previsto un convoglio aggiuntivo, anche con alcuni camion e altri mezzi d’opera. Nelle successive 48 ore non saranno più previste partenze per consentire la prosecuzione dei lavori nei cantieri sulla strada regionale.

Ripristino della strada per Cogne, 40 mezzi al lavoro

Sabato 6 luglio 2024 – Ore 16.52

Una quarantina di mezzi, tra escavatori e camion, sono al lavoro giorno e notte nel punto più danneggiato dal maltempo della strada regionale n. 47 di Cogne. Il cantiere si trova al km 9.4, dopo il ponte di Chevril.

Lo comunica l’amministrazione regionale, che fa anche sapere che “l’obiettivo è di rendere percorribile questo tratto ai mezzi d’opera, per arrivare a Cogne nel più breve tempo possibile”. Nel sopralluogo compiuto a Cogne l’altro ieri, giovedì 4, la Giunta regionale aveva delineato come orizzonte temporale per questo intervento domenica sera-lunedì mattina.

Nel frattempo, nello stesso tratto, sullo stesso versante della pista principale, ma più a monte, si sta lavorando anche all’apertura di un bypass per creare un secondo percorso di servizio.