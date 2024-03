A Gressan a fuoco nella notte il tetto di un’abitazione

Incendio alla falda del tetto di un’abitazione intorno alle 3.30 di questa notte a Gressan, in frazione Taxel, sulla strada che scende alla zona sportiva. Per precauzione le quattro famiglie residenti sono state allontanate dalle proprie abitazioni fino al termine dell’intervento di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Gressan, Michel Martinet. Le famiglie sono state ospitate per alcune ore dai vicini. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

L’intervento si è concluso questa mattina con il rientro delle squadre in comando alle 8:30. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco professionisti con aps, autobotte e autoscala, supportati dalla componente volontaria del distaccamento di Gressan.