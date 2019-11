Alcool ed armi ad Halloween: otto denunce dei Carabinieri

Aosta - Sette giovani guidavano in stato di ebrezza, con tassi di alcolemia, in alcuni casi, maggiori del doppio consentito dalla legge. L'ottavo è un 38enne che ha ferito, con un coltello, un coetaneo ad Aosta.

Sette giovani sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza dai Carabinieri del Comando Gruppo Aosta nei controlli che, in occasione delle numerose feste di Halloween, hanno interessato ieri, giovedì 31 ottobre, tutto il territorio della Valle. Si tratta di conducenti risultati positivi all’accertamento del tasso alcolemico, con valori – in alcuni casi – maggiori del doppio consentito dalla legge.

L’obiettivo dei servizi (che hanno visto l’uso del nuovo apparato “pre-test” in dotazione all’Arma) era – come spiegato in una nota – assicurare una risposta “ferma e risoluta” ad un “fenomeno che, negli ultimi tempi, ha assunto una connotazione rilevante”, visti i diversi incidenti che “hanno coinvolto giovani, anche neopatentati, con traumi importanti”.

La denuncia scatterà anche per un 38enne aostano, trovato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile in possesso di un coltello a serramanico, con una lama di 5 centimetri. All’arrivo della “Gazzella” aveva appena litigato con un coetaneo (per motivi ritenuti sentimentali dai militari) in piazza della Repubblica, ad Aosta, ferendolo ad una mano.

Sul posto è intervenuto anche il 118, che ha medicato il lieve taglio ad un dito, senza che si siano rivelate necessarie ulteriori cure. I reati per i quali il 38enne verrà deferito all’autorità giudiziaria sono il porto di armi od oggetti atti ad offendere e le lesioni personali aggravate.